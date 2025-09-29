Asia Cup Trophy Maker is Indian: फाइनल मुकाबले में पाकिस्‍तान को 5 विकेट से हराने के बाद भारत ने एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. कप्‍तान सूर्य कुमार यादव के धुरंधरों ने पूरे मुकाबले में 'अजेय' रहते हुए ये ट्रॉफी अपने नाम की. हालांकि भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथ से एशिया कप ट्राफी लेने से इनकार कर दिया. दिलचस्‍प बात ये है कि एशिया कप का वेन्‍यू भले ही 'UAE' था, लेकिन 'ऑफिशियल होस्‍ट' यानी अधिकारिक मेजबान भारत ही रहा. यही नहीं, जिस ट्रॉफी को पाकिस्‍तानी अधिकारी के हाथों लेने भारत ने इनकार किया, उसे तैयार भी भारत में ही किया गया है.

जी हां! एक तरह से कह सकते हैं कि एशिया कप ट्रॉफी भारत के लिए 'देसी प्रॉडक्‍ट' है, जिसे देर-सबेर भारत ही आना है.

किसने बनाई है एशिया कप ट्रॉफी?

'एशिया कप ट्रॉफी' एक भारतीय उत्‍पाद है. इसे बनाने वाली कंपनी भारत की निजाम मेटल वर्क्स (Nizam Metal Works) है. ये कंपनी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद (Nizam Metal Works, Moradabad, India) में स्थित है. कपनी को स्पोर्ट्स ट्रॉफी और अवार्ड बनाने के लिए जाना जाता है. इसी कंपनी ने एशिया कप ट्रॉफी का अनोखा डिजाइन और स्ट्रक्चर भी बनाया है.

एक दिलचस्‍प बात ये है कि विजेता टीम हमेशा ऑरिजिनल ट्रॉफी नहीं ले जाती, बल्कि उसकी प्रतिकृति दी जाती है, जबकि असली ट्रॉफी आयोजक संस्था के पास सुरक्षित रहती है.

कैसे तैयार की जाती है ट्रॉफी?

एशिया कप ट्रॉफी समेत ज्‍यादातर इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स की ट्रॉफियां स्‍पेशल सिल्वर और गोल्ड वर्कशॉप्स में अनुभवी कारीगर ही बनाते हैं. ट्रॉफी का डिजाइन समय के साथ बदलती रही है. इन ट्रॉफियों के निर्माण में स्टर्लिंग सिल्वर, 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग और हाथ से उकेरने जैसी पारंपरिक तकनीकें इस्तेमाल होती हैं. हर ट्रॉफी के लिए हाई क्‍वालिटी वाले मेटल्‍स का चयन किया जाता है, जिसके बाद डिजाइनिंग, मेटल स्पिनिंग, सोल्डरिंग, पॉलिशिंग और एंग्रेविंग जैसे प्रोसेस अपनाए जाते हैं.

ये कंपनियां भी बनाती है ट्रॉफियां

ICC चैंपियंस ट्रॉफी, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसी प्रमुख ट्रॉफियां लंदन की Thomas Lyte या Ottewill Silversmiths जैसी कंपनियां तैयार करती हैं. लंदन बेस्ड ये कंपनियां अपने वर्कशॉप्स में ट्रॉफी निर्माण की विशेषज्ञता रखते हैं. Thomas Lyte ने तो गोल्डन बैट, गोल्डन बॉल जैसे अन्‍य अवार्ड्स भी डिजाइन और तैयार किए हैं.

कंपनी की वेबसाइट thomaslyte.com के अनुसार, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का निर्माण थॉमस लाइटे, लंदन में होता है, जहां कस्टम डिजाइनिंग, हैंड-स्पिनिंग, पॉलिशिंग और डिटेल्ड एंग्रेविंग करके उसे तैयार किया जाता है. इसके डिजाइन में असली क्रिकेट बॉल सहित सिल्वर व गोल्ड का उपयोग किया जाता है.

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी Garrard & Co. ने भी बनाया है, जबकि मौजूदा समय में Ottewill Silversmiths (Ashford, UK) कंपनी इसे तैयार करती है. इन ट्रॉफियों के डिजाइन और निर्माण में ब्रिटिश ज्वैलर्स की टीम भी शामिल होती है, जो दो महीने के मेकिंग प्रोसेस के दौरान उन्हें फिनिशिंग देती है.

