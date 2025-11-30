अक्सर कंपनियां, अपने कर्मचारियों को मोटी सैलरी हाइक, अच्छा-खासा बोनस और महंगे-महंगे गिफ्ट वगैरह चर्चा में बनती रही हैं. खासतौर से दिवाली और नए साल पर दिए जाने वाले गिफ्ट्स को लेकर कंपनियों की खूब चर्चा हुई है. अब एक कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया है, जिसको लेकर वो खबरों में बनी हुई है. इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों की मौज-मस्ती का शानदार इंतजाम कर डाला है. ये कंपनी अपने कर्मियों को कई देशों की सैर कराती रही है. इसके एंप्लाई कंपनी के खर्चे पर ही कई देशों की सैर कर चुके हैं. अब इस कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अपने 1,000 कर्मियों को जल्द ही लंदन घुमाने ले जाएगी. इन कर्मियों को एक हफ्ते तक लंदन में मौज-मस्ती करने की आजादी रहेगी. सबसे बड़ी बात ये कि इस ट्रिप का पूरा खर्च कंपनी वहन करेगी.
सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई घुमा चुकी है कंपनी
चेन्नई स्थित रियल एस्टेट कंपनी कासाग्रांड (Casagrand) ने अपने कर्मियों को हफ्ते भर का लंदन टूर कराने का ऐलान किया है. कंपनी सालाना रिवार्ड प्रोग्राम प्रॉफिट शेयर बोनांजा स्कीम के तहत भारत और दुबई के 1,000 कर्मियों को लंदन ले जाएगी. कई साल से ये रिवार्ड प्रोग्राम चला रही कंपनी का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में 6 हजार से ज्यादा कर्मियों को कई देशों का टूर करा चुकी है, जिनमें स्पेन, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं. कंपनी का मानना है कि इस टूर प्रोग्राम के जरिये वो अपने कर्मियों से और नजदीकी से जुड़ती है और इसका प्रोडक्टिविटी यानी सेल्स पर भी सकारात्मक असर दिखता है.
लंदन ब्रिज, मैडम तुसाद म्यूजियम, शानदार डिनर
कासाग्रैंड कंपनी का कहना है कि भारत और दुबई के 1000 कर्मियों को लंदन टूर पर ले जाने का एक मकसद उन्हें वहां की विरासत और सांस्कृतिक माहौल का अनुभव करना है. इस बार 1,000 कर्मचारियों को अलग-अलग ग्रुप्स में टूर कराया जाएगा. बयान में कहा गया है कि इस प्रोग्राम के तहत कर्मियों को विंडसर कैसल का ऑडियो-गाइडेड टूर, कैम्बडन की गजियों और बाजारों में घुमाया जाएगा. साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल लंदन में एक आलीशन डिनर कराया जाएगा.
इसके अलावा कर्मियों को सेंट पॉल्स कैथेड्रल, लंदन ब्रिज, पिकाडिली सर्कस, ट्राफलगर स्क्वायर और बकिंघम पैलेस जैसी कई मशहूर जगहों पर घुमाया जाएगा. कर्मियों को मैडम तुसाद म्यूजियम भी ले जाएगा, जो दुनियाभर की हस्तियों के मोम के पुतलों के लिए फेमस है. इसके बाद टेम्स नदी पर क्रूज की यात्रा के साथ ये टूर समाप्त हो जाएगा और कर्मी अपने वर्क स्टेशन वापस लौट आएंगे.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं