शेयर मार्केट कब खुलता और बंद होता है? क्या 3.30 बजे के बाद खरीदारी कर सकते हैं? जानें हर सवाल का जवाब

भारतीय शेयर बाजार इन दिनों कमाल की स्पीड के साथ कारोबार कर रहा है. 20 अगस्त की बात करें तो दिन की शुरुआत कुछ हल्की रही, लेकिन इसके बाद तो बाजार की रफ्तार किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं रही. कई वजहों से मार्केट में तेजी देखी जा रही है, यानी निवेशकों का भरोसा इस पर बढ़ रहा है. ऐसे मे अगर आप भी मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है.

दरअसल शेयर मार्केट की टाइमिंग को लेकर लोगों ने बहुत कंफ्यूजन देखा जाता है, जैसे ये कितने बजे खुलता है और कब तक इसमें शेयर की खरीदारी की जा सकती है. अमूमन नए निवेशक इस तरह से सवाल गूगल पर पूछते हुए दिखाई देते हैं.

शेयर मार्केट कितने बजे खुलता है?

अमूमन भारत में लोग ये जानते हैं कि शेयर मार्केट सुबह 9.15 पर खुलता है और दोपहर में 3.30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. दरअसल बाजार सुबह 9 बजे खुलता है और 4 बजे बंद होता है. सुबह 9 बजे से 9.15 तक के समय को ओपन सेशन कहते हैं. ये सेशन 3 पार्ट में डिवाइड होता है-

ऑर्डर कलेक्शन सेशन

ये सेशन 9.00 बजे से 9.08 तक चलता है, इसमें निवेशक खरीदने और बेचने के ऑर्डर दे सकते हैं. या फिर पिछले दिन के पेंडिंग ऑर्डर्स में बदलाव या कैंसिल कर सकते हैं.

ऑर्डर मैचिंग पीरियड

ये सेशन 9.08 से 9.12 बजे तक चलता है. इस पीरियड में खरीदे और बेचे गए शेयर रियल टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं किए जाते हैं. कुछ समय बाद इस पीरियड के ऑर्डर का मिलान एक साथ कर दिया जाता है.

नो एक्टिविटी सेशन

ये सेशन 9.12 से 9.15 यानी 3 मिनट के लिए रहता है. इस पीरियड में निवेशक ना ही शेयर खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार खुलने से पहले किसी बड़ी उथल-पुथल से बचा जा सके.

शेयर मार्केट का नॉर्मल ट्रेडिंग का समय क्या है?

ओपन सेशन के बाद यानी सुबह 9.15 से दोपहर 3.30 तक शेयर बाजार में नॉर्मल ट्रेडिंग की जाती है. यानि खरीद और बिक्री पर कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती है.

बाजार बंद होने का समय क्या है?

दोपहर 3.30 बजे तक नॉर्मल ट्रेडिंग चलती है. इसके बाद 10 मिनट यानी 3.30 से 3.40 बजे का समय क्लोजिंग प्राइस को सेटल करने के लिए रखा जाता है. जिसमें दिनभर के ऑर्डर के प्राइस को सेटल किया जाता है. इसके बाद 3.40 से 4.00 बजे का समय पोस्ट मार्केट सेशन का होता है, जिसमें निवेशक खरीद या बिक्री के लिए अपने ऑर्डर को लगा सकते हैं.

क्या 3.30 बजे के बाद शेयर खरीदे जा सकते हैं?

बिल्कुल. पोस्ट मार्केट सेशन में शेयर खरीदे या बेचे शेयरों का ऑर्डर दिया जा सकता है. हालांकि ये ऑर्डर दिन के क्लोजिंग प्राइस पर ही सेटल होता है.