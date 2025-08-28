विज्ञापन
Stock Market Today: भारत पर 50% अमेरिकी इंपोर्ट टैक्स का असर, आज बाजार में इन सेक्टर के शेयरों पर रहेगा फोकस

Stock Market Updates 28 August 2025: बीते दिन यानी बुधवार को गणेश चतुर्थी की वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) बंद थे. इसलिए इस टैक्स का असर बाजार में दिखाई नहीं दिया. अब गुरुवार का कारोबार अहम होगा और निवेशक इन खबरों पर रिएक्ट करेंगे.

Stock Market News Updates: जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट वी के विजयकुमार का कहना है कि बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हो सकती है, लेकिन बड़ी घबराहट की संभावना नहीं है.
भारतीय शेयर बाजार में आज यानी 28 अगस्त को तेज हलचल देखने को मिल सकती है.आज का दिन बाजार के  निवेशकों और ट्रेडर्स  के लिए काफी अहम साबित हो सकता है. इसकी वजह ये है कि अमेरिका ने भारत से जाने वाले कई प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है. अब इसका असर घरेलू बाजार में निवेशकों  सेंटिमेंट और कंपनियों के शेयरों पर दिख सकता है. माना जा रहा है कि आज के दिन बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हो सकती है.

बुधवार को गणेश चतुर्थी की वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) बंद थे. इसलिए इस टैक्स का असर बाजार में दिखाई नहीं दिया. अब गुरुवार का कारोबार अहम होगा और निवेशक इन खबरों पर रिएक्ट करेंगे.

अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% तक लगाया इंपोर्ट टैक्स

बुधवार से अमेरिका ने भारत के प्रोडक्ट्स पर 50 प्रतिशत तक का सीमा शुल्क यानी इंपोर्ट टैक्स लागू कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीद जारी रखने की वजह से भारत पर पहले से लगे 25 प्रतिशत टैक्स के ऊपर 25 प्रतिशत और बढ़ा दिया. यानी अब कुल मिलाकर 50 प्रतिशत टैक्स देना होगा.

किन सेक्टरों पर दिखेगा असर?

एक्सपर्ट का मानना है कि यह टैक्स सबसे ज्यादा नुकसान कपड़ा और परिधान, रत्न और आभूषण, चमड़ा और जूते, समुद्री उत्पाद, पशु उत्पाद, रसायन और मशीनरी जैसे निर्यात पर निर्भर क्षेत्रों को करेगा. वहीं, दवा, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स इस शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे.

आज कैसी रहेगी बाजार की चाल? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

  1. जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट वी के विजयकुमार का कहना है कि बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हो सकती है, लेकिन बड़ी घबराहट की संभावना नहीं है क्योंकि निवेशकों को पहले से ही इस टैक्स का अंदाजा था. विदेशी निवेशक यानी एफआईआई बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन  घरेलू निवेशक (डीआईआई) निचले स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं.
  2. मास्टर ट्रस्ट ग्रुप के डायरेक्टर पुनीत सिंघानिया का कहना है कि इस कदम से निर्यात-आधारित कंपनियां अमेरिकी मार्केट में अपनी पकड़ खो सकती हैं. उनकी आय का अनुमान घट सकता है. ऐसे में घरेलू मांग पर आधारित सेक्टर और दवा-आईटी जैसे  सेक्टर निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं.
  3. ट्रेडजिनी के सीओओ त्रिवेश डी का कहना है कि गुरुवार को बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया सेंटिमेंट पर आधारित होगी. लेकिन ज्यादा संभावना है कि बाजार एक सीमित दायरे में रहे और सेक्टरों के बीच रोटेशन दिखे.

बीते कारोबारी दिन बाजार का हाल

मंगलवार को बाजार पहले ही गिरावट में रहा था. सेंसेक्स 849 अंक टूटकर 80,786 पर बंद हुआ और निफ्टी 255 अंक गिरकर 24,712 पर आ गया. एफआईआई ने 6,516 करोड़ की बड़ी बिकवाली की, जो 20 मई के बाद सबसे बड़ी रही. वहीं, डीआईआई ने 7,060 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे.

अमेरिका भारत का बड़ा मार्केट

भारत का करीब 20 प्रतिशत निर्यात अमेरिका जाता है. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात 437 अरब डॉलर रहा. ऐसे में अमेरिका में टैक्स बढ़ने का असर सीधे भारतीय निर्यातकों और कंपनियों पर पड़ सकता है.
 

