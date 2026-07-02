Business Top 5: एनर्जी ड्रिंक पर कंपनियों को नोटिस, EPFO पोर्टल पर अपडेट समेत ये हैं बिजनेस की 5 बड़ी खबरें

Business Newswrap: बिजनेस की दुनिया में आज का दिन हलचल भरा रहा. एक तरफ जहां देश के 8 करोड़ नौकरीपेशा लोगों के लिए EPFO ने नियमों को पूरी तरह बदलते हुए ATM और UPI से PF निकालने का रास्ता साफ कर दिया, वहीं दूसरी तरफ एनर्जी ड्रिंक के नाम पर कुछ भी बेचने वाली कंपनियों पर सरकार का हंटर चला है. साथ ही भारत-जापान के बीच कारोबारी रिश्तों को नया आसमान मिलने के संकेत मिले हैं. आइए जानते हैं आज की 5 सबसे बड़ी और आपके काम की खबरें.

होर्मुज संकट का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि बीते चार महीनों में देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने जैसी स्थिति नहीं आई. अब जब स्थिति नॉर्मल हो रही है तो जल्द ही गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे. (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

FSSAI ने एनर्जी ड्रिंक बेचने वाले रेड बुल, मॉन्स्टर और स्टिंग जैसे बड़े ब्रांड्स को नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा है. FSSAI का कहना है कि देश में 'एनर्जी ड्रिंक' नाम की कोई कैटगरी नहीं है और एनर्जी बढ़ाने के दावे भ्रामक हैं. (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

EPFO ने PF निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब खाते में न्यूनतम राशि रखना जरूरी होगा. साथ ही यूपीआई और व्हाट्सऐप जैसी नई डिजिटल सुविधाएं भी जल्द शुरू होने जा रही हैं. (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इंडो-जापान के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ाने की जरूरत है. गोयल के मुताबिक, रणनीतिक डायलॉग का लक्ष्य सिर्फ मौजूदा सहयोग को बनाए रखना नहीं, बल्कि उसे नए क्षेत्रों तक ले जाना भी है.(क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

सरकार ने नया EPF स्कीम 2026 लागू कर दिया है. इसमें PF कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी जमा, पैसे निकालने के नियम और ऑनलाइन सर्विस से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं. जानिए नौकरीपेशा लोगों पर इसका क्या असर होगा. (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर).