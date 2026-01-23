शोर-शराबे से दूरी, काम पर फोकस... ट्रंप से मुलाकात के बाद सुनील मित्तल ने दिये ये मंत्र, 6G पर भी कही बड़ी बात

दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) 2026 के दौरान कई भारतीय उद्योगपतियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी. इन उद्योगपतियों में टेलीकॉम टायकून सुनील भारती मित्तल भी शामिल थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए. NDTV Profit के साथ बातचीत में मित्तल ने कहा कि इस मुलाकात से उनका सबसे बड़ा सबक यह था कि मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल के बीच 'शोर' (Noise) से दूर रहना और शांति बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है.
वैश्विक शोर-शराबे से दूर रहकर काम पर फोकस जरूरी
दावोस में डोनाल्ड ट्रंप और उनके वरिष्ठ सहयोगियों से मुलाकात के बाद सुनील मित्तल ने काफी कुछ समझा.
- शोर पर न दें ध्यान: मित्तल ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट की बात दोहराते हुए कहा कि वर्तमान स्थितियों में बहुत अधिक शोर है, लेकिन हमें उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना चाहिए.
- बदलता वर्ल्ड ऑर्डर: उन्होंने कहा कि पुराना विश्व क्रम अब बदल चुका है. उनके अनुसार, यूरोप लंबे समय से सुस्त रहा है और ट्रंप के हालिया कदमों ने उस क्षेत्र को झकझोर दिया है.
- भारत की कूटनीति: मित्तल ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने ट्रम्प प्रशासन के साथ बहुत ही संतुलित और सम्मानजनक व्यवहार किया है. जहां यूरोप को चापलूसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वहीं भारत अपनी शक्ति पर गर्व करते हुए शांति से आगे बढ़ा है.
भारतीय टेलीकॉम और डिजिटल क्रांति
5G और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर मित्तल ने भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट के प्रसार के लिए सरकार की नीतियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत में 5G का रोलआउट बहुत तेज रहा है और डिजिटल ढांचा शानदार तरीके से तैयार किया गया है. उनके अनुसार, टेलीकॉम क्षेत्र में तीन निजी खिलाड़ियों (एयरटेल, जियो, वीआई) और सरकारी बीएसएनएल का होना एक सही संतुलन है.
वोडाफोन-आइडिया (Vi) पर भी उन्होंने राय सामने रखी. मित्तल ने कहा कि सरकार ने AGR राहत देकर अपना काम कर दिया है, अब यह कंपनी पर निर्भर है कि वह कैसे आगे बढ़ती है. हालांकि Vi के पास अपनी कुछ ताकत है, लेकिन वह तकनीक और निवेश के मामले में अभी भी कई साल पीछे है.
6G और भविष्य की तकनीक
मित्तल ने भविष्य के लिए 6G के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि 6G तकनीक से इंटरनेट की गति बहुत अधिक बढ़ जाएगी और 'लेटेंसी' (नेटवर्क की सुस्ती) कम होगी. इससे मशीनें एक-दूसरे से सीधे बात कर सकेंगी, जिससे AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और रोबोटिक्स के उपयोग को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा.
