फार्मा पर 100% टैरिफ, एक्सपर्ट बोले, भारत पर नहीं होगा ज्यादा असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा व्यापारिक कदम उठाते हुए फार्मास्युटिकल उत्पादों के आयात पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है. इस फैसले से भारतीय दवा निर्माताओं, जिनके लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, को झटका लगने की आशंका है. SSOCHAM के सेक्रेटरी जनरल मनीष सिंघल ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि इस टैरिफ का असर भारत से एक्सपोर्ट होने वाले करीब 50% जेनेरिक ड्रग्स पर नहीं पड़ेगा.

'भारत का कई देशों के साथ FTAs'

मनीष सिंघल ने कहा, "हमारा आंकलन है कि अमेरिका के पेटेंटेड या ब्रांडेड फार्मा ड्रग्स पर लगाए गए 100% इंपोर्ट टेरिफ का असर 50% जेनेरिक ड्रग्स पर नहीं पड़ेगा. जो भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका को ड्रग्स एक्सपोर्ट करती हैं, उन पर शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा. भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ FTAs साइन किए हैं, उसकी वजह से इंपोर्ट टेरिफ का असर बहुत कम हो जाएगा."

भारत को "दुनिया की फार्मेसी" कहा जाता है और यह अमेरिका को सस्ती जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा सप्लायर है.

टैरिफ में छूट की भी है बात

ट्रंप के ऐलान के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्युटिकल उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा. हालांकि यह टैरिफ उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका में अपना दवा के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये टैरिफ घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे और विदेशी उत्पादकों के होने वाले नुकसान से अमेरिकी कंपनियों को बचाएंगे.

क्या कहते हैं आंकड़े

रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में अमेरिका में सामान्य इस्तेमाल वाली 10 में से 4 दवाई भारतीय कंपनियों से आई थी. वास्तव में, भारतीय कंपनियों की दवाओं की वजह से ही 2022 में अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को 219 अरब डॉलर और 2013 से 2022 तक कुल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की बचत की. मतलब अमेरिका हमारी जेनेरिक दवाई खाकर पैसा बचा रहा है. अगले पांच सालों में भारतीय कंपनियों की जेनेरिक दवाओं से अमेरिका को अतिरिक्त 1.3 ट्रिलियन डॉलर की बचत होने की उम्मीद है.