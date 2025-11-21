Stock Market Today: 52-वीक हाई छूने के बाद आज सेंसेक्स 370 अंक टूटा, निफ्टी 26,100 से फिसला, जानिए क्या है वजह

भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार की जोरदार तेजी के बाद आज की सुबह कमजोर शुरुआत की. जैसे ही बाजार खुला, Sensex और Nifty दोनों ही फिसल गए. इसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया भर के बाजारों में आया तेज गिरावट का माहौल है. अमेरिका से लेकर एशिया तक लगभग हर प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में हैं, और इसका सीधा असर भारतीय मार्केट पर भी देखा जा रहा है.

सुबह लाल निशान में खुला बाजार

शुरुआत में ही सेंसेक्स करीब 285 अंक टूटकर लगभग 85,347 पर आ गया और निफ्टी भी 26,110 के आसपास फिसल गया.10:25 बजे सेंसेक्स 376.84 अंक (0.44%) नीचे 85,255.84 पर और निफ्टी 118.00 अंक(0.45%) नीचे 26,074.15 पर था..लगातार दो दिन की तेजी के बाद यह गिरावट निवेशकों को चौंकाने वाली रही, लेकिन ग्लोबल संकेत इतने कमजोर थे कि बाजार पर दबाव आ गया.

गुरुवार को शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. सेंसेक्स 446.21 अंक या 0.52 प्रतिशत बढ़कर 85,632.68 पर बंद हुआ. दिन के कारोबार के दौरान, सेंसेक्स 615.23 अंक की तेजी के साथ 0.72 प्रतिशत उछलकर 85,801.70 के 52-वीक हाई लेवल पर भी पहुँचा. वहीं, निफ्टी भी दिन में 26,246.65 का 52-वीक हाई लेव छूने के बाद 139.50 अंक यानी 0.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,192.15 पर बंद हुआ.

सभी सेक्टर लाल में, सिर्फ ऑटो शेयर टिके रहे

NSE के लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स आज सुबह लाल निशान में थे.सिर्फ Nifty Auto में हल्की तेजी थी, जो करीब 0.30 प्रतिशत ऊपर था.सबसे ज्यादा गिरावट Nifty Metal में रही, जो लगभग 0.79 प्रतिशत टूटा. ऑटो और आईटी ही हरे निशान में थे

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में गिरावट देखने को मिली.निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 177.95 अकं या 0.29 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 60,785.60 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 65.10 अंक या 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,002.15 पर था.

कौन से शेयर गिरे और कौन चढ़े?

सेंसेक्स पर लिस्टेड शेयरों में टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इटरनल (जोमैटो), पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, बीईएल, एसबीआई, ट्रेंट, एचसीएल टेक, आईटीसी और भारती एयरटेल बड़े लूजर रहे.

इन शेयरों में लगातार बिकवाली देखने को मिली.

दूसरी तरफ टीसीएस, एमएंडएम, टाटा मोटर, टाइटनऔर एशियन पेंट्स, एलएंडटी, सन फार्मा, मारुति सुजुकी,कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस,इन्फोसिस शुरुआती गिरावट के बीच भी टिके रहे और हल्की बढ़त में दिखे.

ग्लोबल में भारी गिरावट,Asian और US Market दोनों टूटा

एशिया के बड़े इंडेक्स जैसे South Korea का Kospi करीब 4 प्रतिशत टूटा.Japan का Nikkei 2.3 प्रतिशत गिरा.China के शंघाई और Shenzhen दोनों इंडेक्स भारी गिरावट में रहे हीं, हांगकांग का Hang Seng भी 2 प्रतिशत से ज्यादा फिसला

अमेरिकी बाजारों में भी बुधवार की रात बड़ी गिरावट हुई.Nasdaq 2.15 प्रतिशत गिरा, S&P 500 करीब 1.5 प्रतिशत टूटा और Dow Jones भी लगभग 1 प्रतिशत नीचे रहा.Nasdaq में इतनी बड़ी गिरावट इसलिए अहम है क्योंकि यह AI और टेक ट्रेड का बैरोमीटर माना जाता है. एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह की चाल साफ संकेत देती है कि बाजार में अभी और उतार चढ़ाव आ सकता है.

बाजार के आंकड़े बताते हैं कि विदेशी निवेशक (FIIs) अभी भी बिकवाली के मूड में हैं.FIIs ने गुरुवार को करीब 284 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.हालांकि घरेलू निवेशक (DIIs) 824 करोड़ रुपये की खरीदारी करते रहे, जिससे बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिला.

कच्चे तेल में भी कमजोरी

ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड भी करीब 1.26 प्रतिशत टूटकर 62.58 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.तेल की गिरती कीमतें भारत के लिए राहत की बात है.