Stock Market Today: शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1000 अंक उछला, निफ्टी 22,900 के पार

15 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,000 अंक से ज्यादा उछलकर 73,810 के पार पहुंच गया. वहीं, निफ्टी 50 करीब 299 अंक चढ़कर 22,900 के पार निकल गया. IT शेयरों में खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को सहारा मिला. आइए जानते हैं इस तेजी की 4 बड़ी वजहें...

सेंसेक्स-निफ्टी में कितनी तेजी?

गुरुवार सुबह करीब 10:41 बजे BSE सेंसेक्स 1,028.72 अंक यानी 1.41% की बढ़त के साथ 73,810.61 पर था. वहीं, सुबह 10:42 बजे NSE निफ्टी 50 298.90 अंक यानी 1.32% चढ़कर 22,921.60 पर पहुंच गया.

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और भारती एयरटेल सबसे ज्यादा बढ़त बनाने वाले शेयरों में शामिल रहे. दूसरी ओर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट और पावर ग्रिड के शेयरों में गिरावट देखी गई.

बाजार में तेजी की 4 बड़ी वजहें...

1. IT शेयरों में खरीदारी

IT कंपनियों के शेयरों में तेजी ने बाजार को मजबूत सपोर्ट दिया. HCLTech के नतीजों के बाद IT सेक्टर को लेकर निवेशकों की उम्मीदें बढ़ी हैं. इससे IT इंडेक्स में मजबूती बनी रहने की संभावना है.

2. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 1.60% गिरकर 104.4 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय बाजार के लिए राहत की खबर है.

3. अमेरिकी टेक शेयरों में गिरावट का असर

अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा रहे. अगस्त में 3.4% रही महंगाई सितंबर में बढ़कर 3.7% हो गई. इससे अक्टूबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से फिर ब्याज दर बढ़ाए जाने की आशंका बढ़ी. इस चिंता के चलते अमेरिकी बाजार में बिकवाली हुई और टेक शेयरों पर दबाव आया. टेक शेयरों पर बेस्ड नैस्डैक बुधवार को 1.88% गिरकर बंद हुआ.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के मुताबिक, AI शेयरों में गिरावट भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव हो सकती है. भारतीय शेयर बेचकर AI शेयरों में पैसा लगाने वाले विदेशी निवेशक अपनी रणनीति अपना सकते हैं.

4. विदेशी निवेशकों पर नजर

बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय शेयर बाजार से 1,857.44 करोड़ रुपये निकाले. बाजार की आगे की चाल पर विदेशी निवेशकों की खरीद-बिक्री का असर पड़ सकता है.

एशियाई बाजारों में भारी गिरावट

भारतीय बाजार में तेजी के उलट एशिया के कई बाजारों में दबाव रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी करीब 8% गिर गया, जबकि जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 5.07% नीचे था. शंघाई कंपोजिट और हैंग सेंग भी गिरावट में कारोबार कर रहे थे. बुधवार को अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए थे.

इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 251.89 अंक यानी 0.34% गिरकर 72,781.89 पर बंद हुआ था. निफ्टी भी 99.25 अंक यानी 0.44% टूटकर 22,622.70 पर आ गया था.

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