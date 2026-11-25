Stock Market Opening: एक दिन की छुट्टी के बाद आज बुधवार, 25 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार ने बेहद दमदार शुरुआत की है. सोमवार की गिरावट से उबरते हुए घरेलू बाजार खुलते ही रॉकेट बन गए. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 1,315.50 अंक यानी 1.60% की जोरदार छलांग लगाकर 83,751.49 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, एनएसई निफ्टी (NSE Nifty 50) भी 383.75 अंक या 1.51% की तेजी के साथ 25,733.40 पर कारोबार करता दिखा.

बता दें कि बीते दिन यानी मंगलवार को गुरु नानक जयंती के कारण शेयर बाजार बंद था, लेकिन बुधवार को खुलते ही निवेशकों का जबरदस्त जोश देखने को मिला. एशियाई बाजारों में कमजोरी और अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं के बावजूद भारतीय बाजार में यह बड़ी तेजी विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी की वजह से आई है.

शुरुआती कारोबार में बाजार की इस तेजी को सबसे ज्यादा सहारा बैंकिंग शेयरों से मिला और निफ्टी बैंक 2 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा. बैंकिंग के साथ-साथ आईटी, सर्विसेज, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, इन्फ्रा, रियल्टी और फार्मा जैसे अहम सेक्टर्स भी हरे निशान में रहे. केवल मेटल और मीडिया शेयरों में सुस्ती देखने को मिली और ये दोनों इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी हरियाली

बड़े शेयरों के साथ-साथ मझोले और छोटे शेयरों में भी जमकर खरीदारी हो रहाी है. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 491 अंक यानी 0.80 प्रतिशत की मजबूती के साथ 61,894 पर पहुंच गया. वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स भी 35 अंक या 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,351 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया.

सेंसेक्स के टॉप गेनर्स और लूजर्स

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, ट्रेंट, इंडिगो, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक, आईटीसी, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, एचयूएल, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और अदाणी पोर्ट्स तेजी के साथ हरे निशान में रहे. दूसरी ओर, टाटा स्टील, एमएंडएम, टाइटन, पावर ग्रिड और सन फार्मा के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई और ये लाल निशान में रहे.

विदेशी निवेशकों ने झोंका रिकॉर्डतोड़ पैसा

भारतीय बाजार की इस मजबूती के पीछे सबसे बड़ा हाथ विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) का है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 5,673 करोड़ रुपये (610.59 मिलियन डॉलर) की शुद्ध खरीदारी की. खास बात यह है कि ग्लोबल एआई (AI) शेयरों से पैसा निकालकर विदेशी निवेशक भारत की तरफ रुख कर रहे हैं और इस महीने अब तक वे भारतीय बाजार में रिकॉर्ड 14.28 अरब डॉलर का निवेश कर चुके हैं.

कच्चे तेल की गिरती कीमतों से भी मिला सहारा

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भी भारतीय निवेशकों के जोश को बढ़ाया है. सप्लाई बढ़ने और बाजार में सरप्लस की उम्मीद के चलते ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.7% गिरकर 90.8 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. इस महीने यानी नवंबर में अब तक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 23% की बड़ी गिरावट आ चुकी है, जो भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए बड़ी राहत की खबर है.

सोमवार को शेयर बाजार हुआ था क्रैश

इससे पहले चार हफ्तों की लगातार तेजी के बाद सोमवार को बाजार में चौतरफा मुनाफावसूली देखने को मिली थी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 1.8% गिरकर बंद हुए थे. हालांकि, गिरावट के बावजूद इस महीने अब तक सेंसेक्स 10.7% और निफ्टी 10% की मजबूती हासिल कर चुके हैं.

एशियाई बाजारों में दबाव, अमेरिकी टैरिफ की चिंता बरकरार

घरेलू बाजार में जहां हरियाली छाई नजर आ रही है, वहीं एशियाई बाजारों में आज सुबह दबाव देखने को मिल रहा है. जापान के बाहर एशिया-पैसिफिक शेयरों का MSCI इंडेक्स 2.3% नीचे फिसल गया, जिसकी मुख्य वजह चिप शेयरों में बिकवाली और अमेरिकी टैरिफ का नया खतरा है.

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