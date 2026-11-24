Share Market Holiday November 24: आज 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर भारतीय शेयर बाजार बंद हैं. BSE और NSE पर इक्विटी से लेकर F&O तक किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होगी. हालांकि, MCX पर शाम के सेशन में कारोबार जारी रहेगा. ऐसे में निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी है कि आज कौन-से बाजार बंद रहेंगे और कहां ट्रेडिंग का मौका मिलेगा.

आज BSE और NSE में नहीं होगा कारोबार

मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती के मौके पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में छुट्टी है. दोनों एक्सचेंजों पर आज पूरे दिन कारोबार बंद रहेगा. इस दौरान इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स (F&O), सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB), करेंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं होगी. यानी निवेशक आज शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे. बाजार में सामान्य कारोबार बुधवार, 25 नवंबर को सुबह 9:15 बजे से फिर शुरू होगा.

MCX पर शाम को होगी ट्रेडिंग, जानें टाइमिंग

शेयर बाजार बंद होने के बावजूद कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए अलग व्यवस्था रहेगी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह का सेशन बंद रहेगा. यहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग नहीं होगी. हालांकि, शाम 5 बजे से MCX पर कारोबार फिर शुरू हो जाएगा. एक्सचेंज के तय शेड्यूल के मुताबिक, शाम का सेशन रात 11:30 बजे तक चलेगा. वहीं, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) पर पूरे दिन कारोबार बंद रहेगा.

23 नवंबर को बाजार में आई थी बड़ी गिरावट

छुट्टी से पहले सोमवार, 23 नवंबर को शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली थी. सेंसेक्स और निफ्टी ने लगातार दो कारोबारी दिनों की तेजी गंवा दी. निफ्टी करीब 1.75% टूटकर 25,349.65 पर बंद हुआ. यह करीब पांच महीने की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी. वहीं, सेंसेक्स 1,483.72 अंक यानी 1.77% गिरकर 82,435.99 पर बंद हुआ. ऑटो, मेटल और फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली से बाजार क्रैश हो गया.

2026 में अब कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

24 नवंबर की छुट्टी के बाद 2026 में BSE और NSE के लिए अगली और आखिरी तय ट्रेडिंग छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर होगी. इस साल के कुल 16 निर्धारित बाजार अवकाशों में से 14 पहले ही हो चुके हैं.

रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंचे Sensex-Nifty

हालिया तेजी के बाद निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई 26,373.20 से करीब 2% नीचे है. वहीं, सेंसेक्स भी अपने रिकॉर्ड स्तर 86,159 से 3% से कम दूरी पर है. विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने बाजार को सपोर्ट दिया है. विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) लगातार 15 कारोबारी सत्रों से खरीदारी कर रहे हैं. नवंबर में अब तक भारतीय शेयर बाजार में उनकी नेट खरीदारी 1.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है. अब निवेशकों की नजर बुधवार को बाजार खुलने के बाद होने वाले कारोबार पर रहेगी.

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