Stock Market Today: शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा टूटा, Economic Survey पर निवेशकों की नजर

Stock Market Today On 29 Jan: आज दुनियाभर के बाजारों से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं. यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% पर ही बरकार रखा है. इससे निवेशकों को जो उम्मीद थी कि शायद दरों में कटौती से बाजार में तेजी आएगी.

Stock Market Updates: एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट से पहले बाजार में इस तरह के उतार-चढ़ाव आम बात हैं.
नई दिल्ली:

भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन काफी गहमागहमी भरा रहने वाला है. गुरुवार, 29 जनवरी को सुबह जब बाजार खुला, तो निवेशकों के चेहरे पर थोड़ी मायूसी दिखी.फ्लैट ओपनिंग के बाद  शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट आई है.  सुबह के कारोबार में सेंसेक्स करीब 334 पॉइंट लुढ़क गया, वहीं निफ्टी भी 25,300 के अहम स्तर से नीचे फिसल गया है.

बाजार की इस सुस्ती के पीछे दो बड़े कारण हैं.पहला, आज संसद में पेश होने वाला 'इकोनॉमिक सर्वे 2026' और दूसरा, अमेरिकी सेंट्रल बैंक (US Fed) द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला.

बाजार में गिरावट की बड़ी वजह 

आज बाजार खुलने के साथ ही बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है. सेंसेक्स 82,010 के करीब कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 50 भी लाल निशान में 25,276 के पास बना हुआ है.

दरअसल, पूरी दुनिया के बाजारों से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं. अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% पर ही रोक कर रखा है. इससे निवेशकों को जो उम्मीद थी कि शायद दरों में कटौती से बाजार में तेजी आएगी, वह थोड़ी ठंडी पड़ गई है. इसके अलावा, आज पेश होने वाला इकोनॉमिक सर्वे भी निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर रहा है.

इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर टिकी निगाहें 

आज यानी 29 जनवरी को संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश होगा. यह रिपोर्ट बताएगी कि देश की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है. मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन इसे पेश करने वाले हैं. बाजार के लिए यह सर्वे इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से आने वाले रविवार, यानी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की तस्वीर साफ होगी. निवेशक यह जानने को बेताब हैं कि सरकार आने वाले साल के लिए क्या रोडमैप तैयार कर रही है.

कल की तेजी के बाद आज सुस्ती 

कल यानी बुधवार को बाजार में अच्छी खासी रौनक थी. कल निफ्टी 25,300 के ऊपर बंद हुआ था और सेंसेक्स में भी 487 अंकों की बढ़त देखी गई थी. लेकिन कल की वह तेजी आज बरकरार नहीं रह सकी. 

एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट से पहले बाजार में इस तरह के उतार-चढ़ाव आम बात हैं. जब तक इकोनॉमिक सर्वे की पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक बाजार में इसी तरह की 'वेट एंड वॉच'की स्थिति बनी रह सकती है.

