Stock Market Today: 5 दिन की तेजी पर लग सकता है ब्रेक! विप्रो, इंफोसिस सहित इन IT शेयरों पर रहेगा फोकस

Share Market Today: पिछले पांच कारोबारी सत्रों से लगातार चढ़ रहे भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 19 जून को मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है. GIFT Nifty के संकेत बता रहे हैं कि बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हो सकती है. वहीं Accenture के कमजोर आउटलुक के बाद IT सेक्टर पर दबाव बनने के संकेत हैं. ऐसे में निवेशकों की नजर बाजार की ओपनिंग और IT शेयरों की चाल पर रहेगी.

क्या आज टूट सकती है बाजार की 5 दिन की तेजी?

GIFT Nifty सुबह 7:51 बजे 23,984 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. यह संकेत देता है कि Nifty 50 की शुरुआत गुरुवार के 24,168 के बंद स्तर से नीचे हो सकती है.अगर ऐसा होता है तो बाजार की लगातार पांच सत्रों से जारी तेजी पर ब्रेक लग सकता है.

पिछले 5 दिनों में शानदार रही बाजार की चाल

हाल के दिनों में भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है.पिछले पांच कारोबारी सत्रों में निफ्टी 50 करीब 4.3% चढ़ा जबकि सेंसेक्स में लगभग 4.8% की बढ़त दर्ज हुई.इस तेजी की बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट रही. अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौते के बाद तेल बाजार में राहत देखने को मिली, जिससे भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए महंगाई और चालू खाते के घाटे को लेकर चिंताएं कम हुईं.

कच्चे तेल में फिर आई तेजी, बाजार की चिंता बढ़ी

हालांकि राहत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी.ब्रेंट क्रूड, जो कुछ समय के लिए 77 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया था, फिर उछलकर 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया.इसकी वजह अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance का बयान रहा. उन्होंने इजरायल को ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह पर आगे हमले न करने की सलाह दी. इस बयान के बाद निवेशकों के बीच यह चिंता बढ़ी कि संघर्ष विराम कितना टिकाऊ रहेगा.

ग्लोबल बाजारों से मिले-जुले संकेत

ग्लोबल मार्केट से फिलहाल मिले-जुले लेकिन कुछ हद तक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं.एशियाई बाजारों में करीब 0.5% की बढ़त देखी गई.अमेरिकी शेयर बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए.इसके बावजूद एक्सपर्ट का मानना है कि हालिया तेज रैली के बाद ऊंचे स्तरों पर निवेशक कुछ मुनाफावसूली कर सकते हैं.

विदेशी निवेशकों ने बेचे शेयर, घरेलू निवेशकों ने की खरीदारी

गुरुवार को विदेशी निवेशकों (FPI) ने भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली की.FPI ने 10.25 अरब रुपये के शेयर बेचे.जबकि DII ने 35.17 अरब रुपये के शेयर खरीदे.घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया.

IT शेयरों पर क्यों रहेगी सबसे ज्यादा नजर?

आज IT सेक्टर फोकस में रह सकता है.दुनिया की प्रमुख IT कंसल्टिंग कंपनी Accenture ने चालू तिमाही के लिए राजस्व अनुमान वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से कम दिया है.कंपनी ने यह भी कहा कि ईरान संघर्ष के कारण उसके Middle East कारोबार पर तीसरी तिमाही में लगभग 400 मिलियन डॉलर का असर पड़ सकता है. साथ ही चौथी तिमाही में भी दबाव बने रहने की चेतावनी दी गई है.

इस खबर के बाद अमेरिकी बाजार में लिस्टेड भारतीय IT कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखने को मिला.Infosys ADR करीब 9.7% गिरा जबकि Wipro ADR करीब 3.6% टूटा.इसका असर आज, शुक्रवार को घरेलू IT शेयरों पर भी दिख सकता है.

आज किन शेयरों पर रहेगी नजर?

Bharat Forge: कंपनी ने कहा है कि उसकी युनिट और AM General ने माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम्स के लिए एक रणनीतिक समझौता किया है.

Sarda Energy & Minerals :कंपनी के मुताबिक भारी बारिश के कारण सिक्किम हाइड्रो पावर प्लांट का एक ट्रांसमिशन टावर गिर गया है. इसके चलते प्लांट अस्थायी रूप से बंद हुआ है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

Aequs : कंपनी ने 2031 तक EBITDA मार्जिन 18% से 22% तक पहुंचाने और राजस्व में 4 से 6 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा है.

Wipro: कंपनी ने Metro AG के साथ मल्टी-ईयर डेटा सेंटर माइग्रेशन डील पूरी की है. साथ ही Aggne Global IT Services में अतिरिक्त 20% हिस्सेदारी 2.1 मिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है.

बीते दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ था. सेंसेक्स 254.36 अंक यानी 0.33% चढ़कर 77,409.98 पर बंद हुआ.वहीं,निफ्टी 82.30 अंक यानी 0.34% की बढ़त के साथ 24,168 के स्तर पर बंद हुआ.यह लगातार पांचवां दिन था जब दोनों प्रमुख सूचकांक हरे निशान में बंद हुए.

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