Stock Market Today: हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में गिरावट,सेंसेक्स 260 अंक टूटा, निफ्टी 25,700 से फिसला

आज यानी 3 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. कमजोर ग्लोबल संकेतों और निवेशकों की सतर्कता के बीच सेंसेक्स और निफ्टी 50 (Sensex and Nifty 50) दोनों इंडेक्स लाल निशान में खुले.

सुबह 9:17 बजे तक बीएसई सेंसेक्स 259.99 अंक यानी 0.31 फीसदी गिरकर 83,678.72 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 61.60 अंक यानी 0.24 फीसदी की गिरावट के साथ 25,660.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा था.

ग्लोबल मार्केट से मिले मिले-जुले संकेत

एशियाई बाजारों में सोमवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला. दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में बढ़त रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बाजार में मामूली गिरावट दर्ज की गई. जापान और अमेरिकी ट्रेजरी कैश मार्केट आज छुट्टी के कारण बंद रहे.

ग्लोबल मार्केट में इस अनिश्चित माहौल का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है. निवेशक अब अमेरिका और चीन से आने वाले अगले आर्थिक संकेतों का इंतजार कर रहे हैं.

बीते हफ्ते कैसा रहा बाजार?

पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को लाल निशान में क्लोजिंग दी थी.

सेंसेक्स 465.75 अंक या 0.55 फीसदी गिरकर 83,938.71 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 155.75 अंक या 0.60 फीसदी गिरकर 25,722.10 पर बंद हुआ था.

हालांकि, टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनियों में से चार कंपनियों के मार्केट कैप में कुल 95,447.38 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. यानी निवेशकों के लिए पिछले हफ्ते बाजार मिला-जुला रहा.