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Stock Market Today : शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 120 अंक चढ़ा

कल की बड़ी गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार,आज सुबह सेंसेक्स 120 अंक से ज्यादा उछला, जानें निफ्टी का ताजा हाल

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Stock Market Today : शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 120 अंक चढ़ा
Stock Market News Today: कल की बड़ी गिरावट के बाद हरे निशान पर खुला सेंसेक्स

कल की भारी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार की शुरुआत मिली-जुली रही. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स जहां करीब 120 अंक से ज्यादा मजबूत हुआ, वहीं निफ्टी में हल्का उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. 

सुबह बाजार खुलते ही बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) में मजबूती देखी गई और यह करीब 128 अंक चढ़कर 76,329 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. दूसरी तरफ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 (Nifty 50) भी शुरुआती सुस्ती के बाद संभलने की कोशिश कर रहा है.
 

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