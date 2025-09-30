विज्ञापन
Stock Market Today: दुर्गा अष्टमी के दिन शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा

Stock Market on September 30: शेयर बाजार के निवेशक फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक के बाद रेपो रेट को लेकर आने वाले फैसले से पहले सतर्क नजर आ रहे हैं.

Stock Market Updates: अदाणी ग्रुप के शेयर शुरुआती कारोबार के दौरान हरे निशान में नजर आए.
  • भारतीय शेयर बाजार में लगातार सात दिन की गिरावट के बाद मंगलवार को तेज रिकवरी हुई.
  • शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 300.80 अंक बढ़कर 80,665.74 और निफ्टी 50 93.75 अंक बढ़कर 24,728.65 पर था.
  • शेयर बाजार के निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट को लेकर फैसले से पहले सतर्क नजर आ रहे हैं.
नई दिल्ली:

Stock Market Opening Today: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ शुरुआत की. लगातार सात दिन तक गिरावट झेलने के बाद बाजार में हल्की रिकवरी देखने को मिली है. 30 सितंबर, मंगलवार को सुबह 9:22 बजे बीएसई सेंसेक्स 300.80 अंक चढ़कर 80,665.74 पर पहुंच गया. वहीं, निफ्टी 50 भी 93.75 अंक की तेजी के साथ 24,728.65 पर ट्रेड कर रहा था. 

RBI के  रेपो रेट फैसले पर निवेशकों की नजर

ग्लोबल प्रेशर की वजह से अब तक गिरावट जारी थी, खासकर अमेरिका की ओर से बढ़ाए गए टैरिफ और H-1B वीजा फीस में इजाफे का असर बाजार पर दिखा. इसके अलावा निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक की बुधवार को रेपो रेट को लेकर आने वाले फैसले से पहले सतर्क नजर आ रहे हैं.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी

अदाणी ग्रुप के शेयर शुरुआती कारोबार के दौरान हरे निशान में नजर आए. फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज ,समेत अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी टोटल गैस, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे.

ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर

शुरुआती कारोबार में बाजार के ज्यादातर इंडेक्स में हरे निशान में कारोबार हो रहा था. बैंकिंग शेयर बाजार को ऊपर खींचने का काम कर रहे थे. निफ्टी बैंक 180 अंक या 0.33 प्रतिशत की तेजी के साथ 54,641 पर था.अन्य सेक्टोरल इंडेक्स जैसे ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल, एनर्जी, प्राइवेट बैंक और कमोडिटीज हरे निशान में थे.एफएमसीजी, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी और इन्फ्रा लाल निशान में थे.

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी हरे निशान में कारोबार हो रहा था.निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 57 अंक की मामूली तेजी के साथ 56,591 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 24 अंक या 0.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,572 पर था.

टॉप लूजर्स और गेनर्स

सेंसेक्स पर लिस्टेड शेयरों में पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, इटरनल (जोमैटो), अदाणी पोर्ट्स, टाइटन, बीईएल, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक,एमएंडएम, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा टॉप गेनर्स थे. एलएंडटी, आईटीसी, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, ट्रेंट और एनटीपीसी टॉप लूजर्स थे.

बीते दिन लगातार सातवें दिन शेयर बाजार नुकसान के साथ बंद

शेयर बाजार सोमवार को उतार-चढ़ाव भरे सत्र में मामूली गिरावट के साथ लगातार सातवें दिन नुकसान के साथ बंद हुआ था. बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स  61.52 अंक यानी 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,364.94 अंक पर बंद हुआ. एनएसई का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी भी लगातार सातवें सत्र में गिरावट के साथ 19.80 अंक यानी 0.08 प्रतिशत गिरकर 24,634.90 पर आ गया था.
 

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

