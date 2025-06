शेयर बाजार की पॉजिटिव शुरुआत, सेंसेक्स- निफ्टी में हल्की तेजी, अदाणी ग्रुप के सभी शेयरों में बढ़त

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 10 जून 2025 को हल्की बढ़त के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत हुई. वैश्विक बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेत और अमेरिका-चीन ट्रेड टॉक्स में डेवलपमेंट की उम्मीदों के बीच निवेशकों ने खरीदारी जारी रखी. आज शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 126.54 अंकों (0.15%)की बढ़त के साथ 82,571.75 पर था, वहीं निफ्टी 52.80 अंकों (0.21%) की तेजी के साथ 25,156.00 के स्तर पर पहुंचा.

इससे पहले सोमवार को भी शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ था. सेंसेक्स में 256.22 अंकों यानी 0.31% की तेजी दर्ज की गई और यह 82,445.21 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 100.15 अंकों यानी 0.40% की तेजी के साथ 25,103.20 के स्तर पर बंद हुआ था.

अदाणी ग्रुप के सभी शेयर में तेजी

आज के शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के सभी प्रमुख शेयरों में बढ़त देखी गई.अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पावर, अदाणी टोटल गैस, अदाणी पोर्ट्स और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन सभी शेयर हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे. यह तेजी ग्लोबल मार्केट की सकारात्मक शुरुआत और ट्रेड टॉक्स से जुड़ी उम्मीदों की वजह से आई.

एशियाई बाजारों में तेजी

एशियाई बाजारों में भी आज तेजी देखी गई. जापान का निक्केई 0.51% चढ़ा. वहीं, टोपिक्स इंडेक्स में 0.3% की बढ़त देखी गई. साउथ कोरिया का कोस्पी 0.32% ऊपर था. कोसडैक 0.28% मजबूत हुआ. हालांकि, हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में कमजोर शुरुआत के संकेत मिले.

अमेरिका-चीन ट्रेड टॉक्स पर नजर

अमेरिकी बाजार सोमवार को हल्की बढ़त के साथ बंद हुए. निवेशक अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड टॉक पर नजर बनाए हुए हैं.डाओ जोंस 42,761.76 पर स्थिर रहा. एसएंडपी 500 में 0.09% की बढ़त रही. नैस्डैक 0.31% चढ़कर 19,591.24 पर बंद हुआ.

रॉयटर्स के मुताबिक, लंदन में दोनों देशों के अधिकारी दूसरे दिन की बैठक कर रहे हैं. उम्मीद है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है.

क्रूड ऑयल की कीमतों में हल्की तेजी

क्रूड ऑयल के दामों में भी हल्की तेजी देखने को मिली.ब्रेंट क्रूड 0.13% चढ़कर 67.13 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचायूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 0.17% की तेजी के साथ 65.40 डॉलर पर पहुंचा, जो 4 अप्रैल के बाद सबसे ऊंचा स्तर है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)