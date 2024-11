चुनावी नतीजों के बाद आज 25 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार ने शानदार शुरुआत की है. महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को शानदार जीत मिली है. प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी क्रमशः 1.36% और 1.45% की तेजी के साथ खुला. सुबह 9:09 बजे तक सेंसेक्स 1,076.36 अंक की बढ़त के साथ 80,193.47 के स्तर पर खुलकर कारोबार कर रहा है. वहीं, निफ्टी 50 346.30 अंक की तेजी के साथ 24,253.55 पर ट्रेड करता नजर आया.

वहीं, शुरुआती कारोबार में निफ्टी 1.55% यानी 370.25 अंक की बढ़त के साथ 24,277.5 पर पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स 1.59% यानी 1,259.2 अंक की बढ़त के साथ 80,376.32 पर पहुंचकर कारोबार कर रहा था.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी

अदाणी ग्रुप के सभी शेयरों में आज तेज बढ़त दर्ज की गई है. अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज समेत अदाणी पावर, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी टोटल गैस में जबरदस्त तेजी आई है.

निफ्टी में श्रीराम फाइनेंस, एम एंड एम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अदाणी एंटरप्राइजेज और बीपीसीएल जैसे प्रमुख शेयरों में शानदार तेजी दर्ज की गई है. इसके अलावा, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी 1.5% की बढ़त देखी गई है.

बैंक निफ्टी में करीब 2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज

शुरुआती कारोबार में सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में हैं. ऑटो, बैंकिंग, मीडिया, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, पावर और रियल्टी सेक्टरों में 1-2 प्रतिशत की तेजी देखी गई है. बैकिंग शेयरों में तेजी देखी गई. बैंक निफ्टी में करीब 2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. इस तेजी के पीछे प्रमुख रूप से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में वृद्धि रही. सेक्टोरल आधार पर रियल्टी और पीएसयू बैंक इंडेक्स ने 2.8 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की.

क्या है इस तेजी की वजह?

शेयर बाजार में इस तेजी की प्रमुख वजह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की बड़ी जीत है. महाराष्‍ट्र में महायुति की बंपर जीत ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है. इसके अलावा, वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख भी भारतीय बाजार को सपोर्ट कर रहा है. हालांकि, वैश्विक राजनीतिक अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली अभी भी बाजार के लिए चिंता का विषय है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)