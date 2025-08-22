Stock Market Today: शेयर बाजार में तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, निफ्टी 25,000 के नीचे फिसला

भारतीय शेयर बाजार में लगातार छह दिनों से जारी तेजी का सिलसिला थम गया. आज यानी शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है.22 अगस्त की सुबह बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई.सुबह 9:26 बजे सेंसेक्स 296 अंक यानी 0.36% टूटकर 81,704 पर आ गया. वहीं निफ्टी 90 अंक यानी 0.36% गिरकर 24,993 पर ट्रेड कर रहा है. निफ्टी इस दौरान 25 हजार के लेवल से नीचे चला गया.

बता दें कि जीएसटी सुधारों की उम्मीदों से हाल में बाजार में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन अब इन्वेस्टर्स सतर्क हो गए हैं क्योंकि आज रात फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल जैक्सन होल मीटिंग में अपना पॉलिसी स्टेटमेंट देने वाले हैं

एशियाई बाजारों का हाल

भारतीय बाजार के मुकाबले एशियाई बाजारों में आज सुबह हल्की बढ़त देखने को मिली. टोक्यो का निक्केई इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, जबकि गुरुवार को इसमें 0.7% की गिरावट आई थी. जापान ने जुलाई का महंगाई डेटा जारी किया है, जिसमें कोर इन्फ्लेशन 3.3% से घटकर 3.1% पर आ गया. यह अब भी बैंक ऑफ जापान के 2% के टारगेट से ऊपर है. इससे उम्मीद बढ़ गई है कि वहां अक्टूबर में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं.

हांगकांग, शंघाई, सियोल और ताइपे के बाजारों में भी शुरुआती बढ़त दर्ज की गई. वहीं सिडनी और बैंकॉक के बाजार थोड़े कमजोर दिखे.

क्यों सतर्क हैं निवेशक

दुनियाभर के निवेशक इस हफ्ते अमेरिका के जैक्सन होल मीटिंग पर नजर गड़ाए हुए हैं. शुक्रवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल अपना भाषण देंगे. माना जा रहा है कि वे सितंबर की बैठक में ब्याज दर घटाने को लेकर संकेत दे सकते हैं. फिलहाल अमेरिका में महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है, हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक सेक्टर में तेजी से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है.

फिलहाल निवेशक ग्लोबल संकेतों पर नजर रखे हुए हैं. जेरोम पॉवेल का बयान आने के बाद ही साफ होगा कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं.

