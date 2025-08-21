Market Closing: लगातार छठे दिन बाजार में दिखी तेजी, इन 5 शेयरों ने कर दिया निवेशकों को खुश

- भारतीय शेयर बाजार में लगातार छठे दिन तेजी बनी रही और सेंसेक्स 82,000 अंक के स्तर पर बंद हुआ
- निफ्टी भी 25,083 अंक पर बंद हुआ, जबकि करेंसी मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर रहा
- बैंकिंग सेक्टर के शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख रहे
भारतीय शेयर बाजार में लगातार छठे दिन तेजी रही है. 21 अगस्त 2025 को सेंसेक्स 142 अंक चढ़कर 82,000 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 33 अंक ऊपर 25,083 पर बंद हुआ. हालांकि करेंसी मार्केट में रुपया आज कमजोर दिखा. ये 20 पैसे कमजोर होकर 87.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.
बैंकिंग सेक्टर ने दिखाई ताकत
बाजार में आज मुख्य रूप से बजाज फिनसर्व के साथ रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक ने कमाल किया. यानी कहा जा सकता है कि बैंकिग सेक्टर शेयर ने आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया है. बीते दिन आईटी सेक्टर में काफी उछाल देखने को मिला था.
इन शेयरों ने किया निवेशकों को खुश
सेंसेक्स की कंपनियों में, बजाज फिनसर्व में सबसे ज्यादा 1.12% और आईसीआईसीआई बैंक में 1.09% की तेजी रही. इसके अलावा बजाज फाइनेंस, रिलायंस, एलटी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाइटन भी निवेशकों को मुनाफा दिलाती रहीं.
निफ्टी के दमदार शेयर
निफ्टी में सिपला के साथ डीआरएल, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक के साथ हिंडाल्को ने निवेशकों का भरोसा जीता. निवेशक पूरे दिन इन शेयर्स में खरीदारी करते हुए दिखाई दिए.
पॉवर सेक्टर ने किया निराश
दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में पावर ग्रिड, इटरनल, हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल है. यानी कहा जा सकता है कि बीते दिन ऑटो सेक्टर के शेयर्स पर प्रेशर दिखाई दिया था, वहीं, आज पॉवर सेक्टर के शेयर दबाव में रहे.
बाजार में तेजी की वजह क्या है?
इस हफ्ते रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर दिखाई दिया. पर विदेशी निवेशकों की खरीदारी की वजह से इसमें फिर से मजबूती दिखाई दी, जिसका असर बाजार पर हुआ. वहीं भारत और चीन के बीच वार्ता से एक पॉजिटिव माहौल शेयर मार्केट ले लिए बना है. पॉवर सेक्टर के शेयरों ने तेजी दिखाकर, बाजार में जान फूंकी. इसके अलावा GST रेट रिफॉर्म की वजह से एफएमसीजी सेक्टर के शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.
