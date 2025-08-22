Market Closing: किसने खोया-किसने पाया, ये है आज के मार्केट का पूरा हिसाब-किताब

- 22 अगस्त 2025 को सेंसेक्स में भारी गिरावट आई, ये 675.33 अंक घटकर 81,325.38 पर बंद हुआ
- निफ्टी भी 216.50 अंक गिरकर 24,867.25 पर बंद हुआ और निवेशकों ने बिकवाली पर जोर दिया
- रुपया डॉलर के मुकाबले 27 पैसे कमजोर होकर 87.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
भारतीय शेयर बाजार में लगातार तेजी के बाद एक बार फिर सुस्ती दिखाई दी. 22 अगस्त 2025 को सेंसेक्स 675.33 अंक गिरकर 81,325.38 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी भी 216.50 अंक गिरकर 24,867.25 पर बंद हुआ.
#Nifty ends below 24,900, #Sensex slumps 670 points. #NDTVProfitMarkets— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) August 22, 2025
For the latest #stockmarket updates, visit: https://t.co/dSbmA7roSx pic.twitter.com/2MFUbUD4aR
बीएसई में इन शेयर्स ने खोया निवेशकों का भरोसा
बाजार में आज मुख्य रूप से एशियन पेंट्स (-2.45) के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट (-1.94) में निवेशकों ने जमकर बिकवाली की. साथ ही टाटा स्टील (-1.92), आईटीसी (-1.80) और एचसीएल टेक (-1.68) के शेयर में गिरावट देखी गई. यानी कहा जा सकता है कि आज बीएसई में निवेशकों ने बिकवाली पर जोर दिया है. बीते दिन आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में काफी उछाल देखने को मिला था.
इन शेयर्स ने किया कमाल
सेंसेक्स की कंपनियों में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में सबसे ज्यादा 0.79% और मारुति में 0.65% की तेजी रही. इसके अलावा ,भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एयरटेल, टाइटन, बजाज फाइनेंस के शेयर भी निवेशकों को मुनाफा दिलाते रहे.
निफ्टी में ये कंपनियां रहीं दमदार
बीएसई के जैसे ही निफ्टी में भी आज निवेशक मुनाफा बनाते हुए दिखाई दिए. फिर भी महिंद्रा एंड महिंद्रा (0.87%), मारुति (0.48%), भारती एयरटेल (0.22%), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स(0.20%) के शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया.
#Rupee closes weaker against US dollar. #NDTVProfitMoney— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) August 22, 2025
For the latest #moneymarket updates, visit: https://t.co/dSbmA7roSx pic.twitter.com/WcGjpPeXQ9
रुपये में भी दिखी हल्की गिरावट
शेयर मार्केट के अलावा करेंसी मार्केट में रुपया आज कमजोर दिखा. ये 27 पैसे कमजोर होकर 87.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.
Here's a look at FII-DII flows on Thursday.— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) August 22, 2025
Read: https://t.co/a0pAWzD7nJ pic.twitter.com/cOkMQH8UP2
हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजार में क्यों दिखी सुस्ती?
मार्केट में पिछले 6 दिन से तेजी देखी जा रही थी. पर हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में ट्रंप के टैरिफ का असर देखने को मिला. इसके अलावा वैश्विक स्तर पर सभी बाजार अभी अमेरिकी फेड के नतीजों का इतंजार कर रहे हैं. ऐसे में इन सभी बातों का असर आज भारतीय मार्केट पर देखने को मिला. वहीं, भारतीय बाजार में से विदेशी निवेशक पैसे निकाल रहे हैं. पिछले एक हफ्ते में 1863.75 करोड़ रुपये विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं. वहीं अगर एक महीने की बात करें तो 53,158 करोड़ रुपये भारत के बाजार से पैसा जा चुका है. इसका हल्का असर भी शेयर मार्केट में दिख रहा है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं