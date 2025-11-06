विज्ञापन
आज हरे निशान में खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 350 अंक उछला, निफ्टी 25,600 के ऊपर कर रहा कारोबार

सेंसेक्स पर लिस्टेड शेयरों में एशियन पेंट्स, एमएंडएम, एलएंडटी, इंफोसिस, अदाणी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, टीसीएस, आईटीसी और सनफार्मा टॉप गेनर्स थे.

Stock Market News Updates: मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि कल की छुट्टी की वजह से भारतीय शेयर बाजार ग्लोबल मार्केट में हल्के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होने से बच गया.
नई दिल्ली:

भारतीय शेयर बाजार गुरु नानक जयंती के अवसर पर बुधवार को बंद रहने के बाद गुरुवार,6 नवंबर के कारोबारी दिन हरे निशान में खुला .शुरुआती कारोबार में निफ्टी ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक और फार्मा सेक्टर्स में खरीदारी देखी जा रही थी.

सुबह करीब 9 बजकर 20 मिनट पर सेंसेक्स 355.09 अंक या 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,814.24 पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी 74.35 अंक या 0.29 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,672.00 स्तर पर बना हुआ था.

निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में गिरावट

शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क सूचकांकों से अलग निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स गिरावट में कारोबार कर रहे थे.निफ्टी बैंक 30.85 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57,796.20 स्तर पर बना हुआ था. वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 79.40 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के बाद 59,957.80 स्तर पर कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 35.05 अंक या 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,325.85 स्तर पर था.

ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव का असर

मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि कल की छुट्टी की वजह से भारतीय शेयर बाजार ग्लोबल मार्केट में हल्के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होने से बच गया. आज हालात अलग हैं, मार्केट में स्थिरता लौट आई है. आने वाले दिनों में मार्केट का फोकस यूएस सुप्रीम कोर्ट में होने वाले डेवलपमेंट्स पर रहेगा, जो ट्रंप टैरिफ के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

उन्होंने आगे कहा, "कुछ जज का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है. यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है. अगर फैसला इसी डेवलपमेंट को देखते हुए आता है तो बाजार में वोलैटिलिटी के आसार बढ़ जाएंगे. खास कर भारतीय शेयर बाजार में तेजी आएगी."

अदाणी पोर्ट्स  टॉप गेनर्स में शामिल

इस बीच सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, एमएंडएम, एलएंडटी, इंफोसिस, अदाणी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, टीसीएस, आईटीसी और सनफार्मा टॉप गेनर्स थे. वहीं, पावरग्रिड, इटरनल, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक टॉप लूजर्स थे.

ग्लोबल मार्केट का हाल

एशियाई बाजारों में बैंकॉक, जकार्ता, हांग कांग, चीन, जापान और सोल सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे.

अमेरिकी बाजारों में आखिरी कारोबारी दिन डाउ जोंस 0.48 प्रतिशत या 225.76 अंक की बढ़त के बाद 47,311 पर बंद हुआ. वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.37 प्रतिशत या 24.74 अंक की तेजी के बाद 6,796.29 स्तर और नैस्डेक 0.65 प्रतिशत या 151.16 अंक की तेजी के बाद 23,499.80 पर बंद हुआ.

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 4 नवंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 1,067.01करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे. दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इसी कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 1,202.90 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की.

