ईरान जंग का झटका: होली पर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1700 पॉइंट्स लुढ़का, 9 लाख करोड़ झटके में स्वाहा!

Share Market Updates: जहां एक तरफ पूरा देश होली जमकर मना रहा है, वहीं शेयर मार्केट में बिकवाली का जबरदस्त दौर देखने को मिला. होली की छुट्टी के बाद जब निवेशक जोश के साथ लौटने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जंग की खबरों ने बाजार का माहौल हल्का कर दिया है.

Share Market Updates

मार्केट ओपनिंग की बात करें तो सेंसेक्स 1,718.32 अंको की गिरावट के साथ 78.520 पर ट्रेड कर रहा है. वहीं निफ्टी में 512 अंकों की कमी आई और यह 24,352 पर खुला. इस बड़ी गिरावट से निवेशकों को करीब 9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

क्यों मची बाजार में खलबली?

बाजार में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में छिड़ा युद्ध है. ईरान-इजरायल के बीच तनाव अब सीधे टकराव में बदल चुका है. इस युद्ध की आग ने कच्चे तेल की कीमतों में घी डालने का काम किया है. ब्रेंट क्रूड देखते ही देखते $80 के पार निकल गया है, जो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है.

प्री-ओपन सेशन का हाल