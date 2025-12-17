सिर्फ 10 रुपये के इस शेयर ने बना दिया लखपति! ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग का जादू

कभी कभी घर की अलमारी या पुरानी फाइलों में पड़ा एक कागज आपकी किस्मत बदल सकता है.सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 30 साल पहले सिर्फ 10 रुपये के शेयर में किया गया ₹200 का निवेश आज ₹1.80 लाख का हो चुका है. इससे एक बात तो साफ पता चल रहा है कि लंबे समय तक निवेश और कंपाउंडिंग का जादू कैसे आपको लखपति बना सकता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने बताया कि उनके रिश्तेदार को 1993 का एक पुराना शेयर सर्टिफिकेट मिला. यह शेयर Burroughs Wellcome India Ltd के थे, जिसे उस समय ₹10 प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा गया था. इस शेयर में कुल 20 शेयर यानी सिर्फ ₹200 का निवेश किया गया था.

30 साल में कितना बढ़ा पैसा

समय के साथ यह कंपनी दूसरी कंपनी में मिल गई और आगे चलकर यह GSK का हिस्सा बन गई. इस दौरान बोनस शेयर भी मिले और डिविडेंड भी आता रहा. सबसे खास बात यह रही कि निवेश को कभी बेचा नहीं गया. नतीजा यह हुआ कि 30 साल से ज्यादा समय में यह छोटा सा निवेश बढ़कर करीब ₹1.80 लाख का हो गया.

बीते तीन दशकों में, ये शेयर कई कंपनियों के मर्ज और बोनस इश्यू के बाद धीरे-धीरे बढ़ता गया. अब इन 20 शेयरों की कीमत पहुंच गई है ₹1,80,000, यानी लगभग 89,900% की बढ़त.

यह पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कई लोग अपने पुराने शेयर सर्टिफिकेट खोजने की कहानियाँ शेयर कर रहे हैं. कई लोगों ने बताया कि उनके माता-पिता ने 90-2000 के दशक में छोटे निवेश किए थे और अब लाख रुपये से ज्यादा के हो गए हैं. तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि उनके घर में भी पुराने शेयर पड़े हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें.

पुराने शेयर को डिमैट में बदलना बड़ी परेशानी

कई यूजर्स ने यह भी कहा कि पुराने फिजिकल शेयर को डिमैट में बदलना बहुत मुश्किल है. कागजी काम ज्यादा है और प्रक्रिया समझना आसान नहीं. कुछ लोगों ने बाजार रेगुलेटर से इसे आसान बनाने की मांग भी की.

बता दें कि इससे पहले गुजरात में एक व्यक्ति को अपने दादा के घर की सफाई के दौरान पुराने शेयर मिले थे, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये बताई गई थी. इन बातों से साफ है कि पुराने निवेश अगर समय के साथ छोड़ दिए जाएं तो वह बड़ी कमाई बन सकते हैं.

यह आम लोगों के लिए एक बड़ा सबक है. छोटा निवेश भी अगर लंबे समय तक रखा जाए तो बड़ा बन सकता है. इसलिए पुराने कागज, शेयर सर्टिफिकेट और फाइलें संभालकर रखना जरूरी है. पुराने निवेश को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कभी-कभी ये छोटे निवेश भी लाखों में बदल सकते हैं.

(नोट- यह सिर्फ एक सामान्य जानकारी है. किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)