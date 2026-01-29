विज्ञापन
विशेष लिंक

चांदी के बाद अब कॉपर होगा अगला सोना! एक्सपर्ट ने गिनाई 3 वजहें, 'बहती गंगा में हाथ धोने का तरीका' भी बताया

अगर आप सीधा कॉपर नहीं खरीदना चाहते, तो उन कंपनियों के शेयर खरीदें जो कॉपर को जमीन से निकालने में काम करती हैं. जब कॉपर के दाम बढ़ेंगे तो इन कंपनियों का मुनाफा और शेयर प्राइस भी बढ़ेगा.

Read Time: 3 mins
Share
चांदी के बाद अब कॉपर होगा अगला सोना! एक्सपर्ट ने गिनाई 3 वजहें, 'बहती गंगा में हाथ धोने का तरीका' भी बताया

आप अब तक केवल सोने और चांदी की चमक के पीछे भाग रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाएं. ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में कॉपर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है. जहां सोना-चांदी अपने ऑल टाइम हाई लेवल को पार कर चुके हैं, वहीं कॉपर अपनी घटती सप्लाई और बढ़ती डिमांड के चलते निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है.

सोने-चांदी में लगी है आग

पहले बात सोने और चांदी की कर लेते हैं. आज यानी 29 जनवरी 2026 को भारतीय बाजारों में सोने और चांदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. सोना 1.78 लाख प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है और चांदी पहली बार 4 लाख प्रति किलो का जादुई आंकड़ा पार कर इतिहास रच गई है. जियो पॉलिटिकल टेंशन के साथ कमजोर होते डॉलर इन धातुओं के लिए ईधन का काम कर रहे हैं.

कॉपर क्यों बन रहा 'डार्क हॉर्स'?

अब बात कॉपर की. कहा जा रहा है कि साल 2026 में कॉपर अपना जलवा बिखेर देने के लिए तैयार है. एक्सपर्ट ने इसके पीछे तीन बड़ी वजह बताईं हैं. 

  • AI की सुनामी

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में बिजली की खपत बहुत होती है, जिसके लिए  भारी मात्रा में कॉपर की जरूरत है.

  • ग्रीन एनर्जी का फ्यूल

इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर प्रोजेक्ट्स बिना कॉपर के हो ही नहीं सकते हैं. नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स ने इसकी ग्लोबल डिमांड को 20% तक बढ़ा दिया है.

  • सप्लाई में कमी

चिली और इंडोनेशिया जैसे बड़े देश कॉपर का प्रोडक्शन करते हैं. वहा इस समय खनन संबंधी रुकावटें हैं. इसकी वजह से बाजार में तांबे की कमी हो रही है.

कैसे कमाएं पैसे?

देखिए कॉपर में निवेश करना इस समय बहती गंगा में हाथ धोने जैसा है. इसलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप भारत में कॉपर से पैसा बना पाएंगे. शेयर बाजार और एमसीएक्स पर बहुत ही आसानी से तांबे में निवेश शुरू किया जा सकता है. एक-एक कर आपको इसके प्रोसेस के बारे में जानकारी देते हैं.

  • शेयर बाजार के जरिए

अगर आप सीधा कॉपर नहीं खरीदना चाहते, तो उन कंपनियों के शेयर खरीदें जो कॉपर को जमीन से निकालने में काम करती हैं. जब कॉपर के दाम बढ़ेंगे तो इन कंपनियों का मुनाफा और शेयर प्राइस भी बढ़ेगा. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत की इकलौती वर्टिकल इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है. सरकार की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए इसे सेफ ऑप्शन माना जाता है. इसके अलावा वेदांता लिमिटेड और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को आप देख सकते हैं.

  • MCX के जरिए

अगर आप ट्रेडिंग में करते हैं, तो एमसीएक्स पर कॉपर के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं. इसमें लॉट में खरीदारी की जाती है. फायदा यह है कि आप कम पैसे देकर बड़ी वैल्यू का कॉपर कंट्रोल कर सकते हैं. हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि एमसीएक्स मार्केट काफी उतार-चढ़ाव वाला होता है, इसलिए स्टॉप-लॉस का ध्यान रखना जरूरी है.

(Disclaimer: कॉपर में निवेश करने से पहले सभी नियम कानून जान लें. यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. बाजार में बदलते दामों के बीच रिस्क की पूरी जानकारी करें इसके बाद निवेश का सोचें)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Invest In Copper, Gold Silver, Gold Silver Price Today, Gold Silver Rate, Gold Silver Rate Today
Get App for Better Experience
Install Now