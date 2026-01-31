Gold Silver Price: दिल्ली-नोएडा के सराफा बाजार में मची हलचल, रिकॉर्ड ऊंचाई से औंधे मुंह गिरी चांदी, चेक करें लेटेस्ट रेट्स

Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव लगातार जारी है. बीते दो दिन से उतार-चढ़ाव का शुरू हुआ यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. जिस निवेशक ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, उसकी धड़कनें भी रेट जैसे कभी नीचे तो कभी ऊपर हो रही हौ. हालांकि नए निवेशकों के लिए यह एक खरीदारी का सुनहरा मौका हो सकता है.

दिल्ली और नोएडा के सराफा बाजार में आज यानी 31 जनवरी, 2026 को हलचल मची हुई है. अगर आप खरीदारी का मन बना रहे हैं, तो आज के ताजा रेट्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. दिल्ली में सोना 1,50,430 प्रति ग्राम और चांदी 2,91,770 प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है.

शहर के अनुसार सोने की कीमतें (24 कैरेट प्रति 10 ग्राम)

मुंबई: ₹ 1,50,690

दिल्ली: ₹ 1,50,430

बेंगलुरु: ₹ 1,50,810

चेन्नई: ₹ 1,51,130

हैदराबाद: ₹ 1,50,930

कोलकाता: ₹ 1,50,490

शहर के अनुसार चांदी के रेट्स (प्रति किलो)

मुंबई: ₹ 2,92,280

दिल्ली: ₹ 2,91,770

बेंगलुरु: ₹ 2,92,510

चेन्नई: ₹ 2,93,130

हैदराबाद: ₹ 2,92,740

कोलकाता: ₹ 2,91,890

बाजार में अचानक गिरावट क्यों?

जानकारों की मानें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और मुनाफावसूली की वजह से कीमतों में यह भारी गिरावट देखी गई है. बीते गुरुवार को जहां सोना ₹1.90 लाख और चांदी ₹4.20 लाख के करीब पहुंच गई थी, वहीं अब बुलबुला फूटने जैसी स्थिति बनी हुई है।

'नए निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका'

ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेश सिंघल कहते हैं कि, "नए निवेशकों के लिए यही वक्त है खरीदारी करने का. लेकिन सोने और चांदी के भाव फिलहाल अभी स्थिर नहीं रहेंगे. लेकिन ये बहुत ज्यादा गिरेंगे भी नहीं. लेकिन जिन लोगों ने सोना और चाँदी खरीद रखी है वो अभी होल्ड करें. फिलहाल न खरीदे".

लॉन्ग टर्म के लिए बनाएं प्लान

मार्केट एक्सपर्ट निवेशकों को लंबे समय की अवधि के लिए निवेश की सलाह दे रहे हैं. उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में कीमतों के उतार-चढ़ाव की वजह से रिस्क बहुत होता है. साथ ही चांदी की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से इसमें निवेश की गुंजाइश बनी हुई है.