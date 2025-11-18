बिहार के मखाना किसानों की बदलेगी किस्मत, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया खेती आसान बनाने का पूरा प्लान

PepsiCo Voices of Harvest Awards 2025 में बिहार के मखाना किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी अहम बातें कहीं .इस दौरान एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन समस्याओं पर सवाल पूछा जो बिहार के किसानों ने उन्हें ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बताई थीं.

क्या सरकार मखाना पर भी MSP देने पर करेगी विचार?

मखाना किसानों ने बताया था कि दाम में बहुत उतार-चढ़ाव आता है. खेती शुरू करने पर दाम 100 होता है, लेकिन जब फसल तैयार होती है तो वह 75 तक गिर जाता है. इससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है.दूसरी बड़ी दिक्कत है खेत में उतरने की पानी में काम करना मुश्किल है और कांटे हाथ तक काट देते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में किसान काफी मुश्किल झेलते हैं.किसानों ने यह भी कहा कि बाकी कई फसलों पर सरकार MSP देती है, तो क्या मखाना पर भी MSP देने पर विचार हो सकता है?

राहुल कंवल ने मखाना किसानों की इन्हीं परेशानियां को लेकर कृषि मंत्री से सीधा सवाल किया कि क्या इस फसल पर MSP देने पर भी सरकार विचार कर रही है और किसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए क्या प्लान है. जिसपर शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की तैयारियों के बारे में बात की.

शिवराज सिंह बोले- खेती होगी आसान, ब्रांडिंग और पैकेजिंग से बढ़ेगी कमाई

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मखाना बोर्ड बनाया ही इसलिए गया है कि मखाने की खेती को आसान बनाया जाए और किसानों को ठीक दाम मिले इसका इंतजाम किया जाए. मखाना बोर्ड बनाने के पहले व्यापक स्तर पर मखाना उत्पादक किसानों से हमने चर्चा और बातचीत की.

उन्होंने कहा कि वह खुद दरभंगा में तालाबों में उतरकर मखाना की खेती की असली समस्याओं को समझकर आए हैं. सरकार मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए तीन बड़े कदमों पर काम कर रही है.

1. खेती को आसान बनाने के लिए मैकेनाइजेशन

कृषि मंत्री ने बताया कि मखाना की खेती में मशीनों की जरूरत है.सरकार की वैज्ञानिकों की टीम इस पर काम कर रही है कि मखाना का बीज ऐसा विकसित हो जो कम पानी में भी उग सके.इससे किसानों को तालाब में उतरकर काम नहीं करना पड़ेगा.मखाना को पानी से निकालने और खेत में लगाने दोनों काम को आसान करने के लिए मशीनें बनाई जा रही हैं. कुछ मशीनें बन चुकी हैं और आगे और भी विकसित की जाएंगी.

2. हाथ से कूटने की परेशानी खत्म करने पर काम

मखाना के दाने निकालने की सबसे कठिन प्रक्रिया हाथ से कूटने की है.इसमें समय भी लगता है और हाथ भी कटते हैं. सरकार इस पूरी प्रक्रिया को मशीन से आसान बनाने पर काम कर रही है. नई मशीनें किसानों का समय और मेहनत दोनों बचाएंगी.

3. ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग और पैकेजिंग तक सुधरेगी

शिवराज सिंह ने साफ कहा कि मखाना किसानों को सही दाम तभी मिलेगा, जब उसकी पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग मजबूत होगी. इसके लिए सरकार ने मखाना बोर्ड को बड़ी जिम्मेदारी दी है. यह बोर्ड खेत से लेकर मार्केट तक पूरी चेन को मजबूत करेगा.

बिहार चुनाव में मखाना किसानों का मुद्दा कितना बड़ा था?

इस सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार के किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. बिहार में सुशासन, विकास और जनकल्याण ही मुख्य मुद्दे थे. प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर किसानों का भरोसा बना रहा. किसानों को लगा कि उनका भला और विकास अगर कहीं हो सकता है तो वह NDA सरकार में हो सकता है.

उन्होंने कहा कि किसान कल्याण से जुड़े हर काम पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है चाहे वह मखाना बोर्ड बनाने का मामला हो या किसानों को बेहतर दाम दिलाने का प्रयास हो. आने वाले समय में मखाना किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कई नए कदम जमीन पर दिखेंगे.