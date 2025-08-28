विज्ञापन
Stock Market Today: ट्रंप के 50% टैरिफ के चलते खुलते ही लुढ़का शेयर बाजार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा

Stock Market Updates 28 August : आज बाजार में सुस्त शुरुआत रही क्योंकि अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैक्स लगा दिया है. अब कुल मिलाकर अमेरिकी टैक्स 50% तक पहुंच गया है, जिससे कारोबारियों की चिंता बढ़ी हुई है.

Stock Market News Updates: भारतीय शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

Share Market Opening Bell: :  भारतीय शेयर बाजार आज ट्रेडिंग की शुरुआत में गिरावट के साथ खुला. बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 9:25 बजे 659.59 अंकों (0.82%) की भारी गिरावट के साथ 80,126.95 पर आ गया. वहीं एनएसई निफ्टी भी 187.65 अंक (0.76%) टूटकर 24,524.40 के स्तर पर कारोबार कर रहा है.शुरुआती गिरावट में बैंकिंग और आईटी शेयरों पर दबाव दिख रहा है.

अमेरिका की ओर से भारत पर नए टैक्स लगाए जाने के बाद निवेशकों की नजर बाजार की शुरुआती चाल पर टिकी है. बुधवार को गणेश चतुर्थी की छुट्टी की वजह से बाजार बंद था, इसलिए टैक्स का असर आज देखने को मिल रहा है.

गुरुवार सुबह प्री-ओपनिंग सेशन में बीएसई सेंसेक्स 31 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 80,754 पर और एनएसई निफ्टी 24,695 पर कारोबार करता दिखा. बाजार में सुस्त शुरुआत रही क्योंकि अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैक्स लगा दिया है. अब कुल मिलाकर अमेरिकी टैक्स 50% तक पहुंच गया है, जिससे कारोबारियों की चिंता बढ़ी हुई है.

