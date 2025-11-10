Share Market: तेजी के साथ खुला बाजार, फीकी लिस्टिंग के बाद गिरे लेंसकार्ट के शेयर, Studds पर ये है अपडेट   

Share Market Update: भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला. शुरुआती कारोबार में बाजार के ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में थे. सुबह 9:37 पर सेंसेक्स 248 अंक या 0.30 फीसदी की तेजी के साथ 83,469 और निफ्टी 78 अंक या 0.31 फीसदी की बढ़त के साथ 25,570 पर था.

शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी का नेतृत्व मेटल और फार्मा सेक्टर के शेयर कर रहे थे. निफ्टी मेटल (0.81 फीसदी ), निफ्टी फार्मा (0.79 फीसदी ), निफ्टी एनर्जी (0.69 फीसदी ), निफ्टी रियल्टी (0.57 फीसदी ), निफ्टी आईटी (0.45 फीसदी ) और निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.30 फीसदी ) की तेजी के साथ हरे निशान थे.

लेंसकार्ट और Studds पर अपडेट

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के IPO की फीकी लिस्टिंग हुई. आईवियर रिटेलर का शेयर बीएसई पर 3% और एनएसई पर 1.7% छूट पर क्रमशः 390 रुपये और 395 रुपये पर लिस्‍ट हुआ. लिस्टिंग के बाद शेयर 9% तक गिर गए.

टू-व्हीलर एक्सेसरीज की दिग्गज कंपनी Studds Accessories के शेयर में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कंपनी ने हाल ही में आईपीओ से 455.4 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इसने निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी के कारण 73.25 गुना ओवरसब्सक्राइब होकर रिकॉर्ड बनाया. यह IPO पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) था, जिसकी प्राइस रेंज 557 से 585 रुपये प्रति शेयर थी. कंपनी के शेयर 7 नवंबर 2025 को BSE और NSE पर लिस्ट हुए थे, जो भारत में किसी टू-व्हीलर एक्सेसरीज ब्रांड का पहला IPO है.

टॉप गेनर्स और लूजर्स

सेंसेक्स पैक में बीईएल, एशियन पेंट्स, एलएंडटी, इन्फोसिस, टाइटन, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, आईटीसी, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा और टीसीएस टॉप गेनर्स थे. ट्रेंट, पावर ग्रिड, एमएंडएम, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल (जोमैटो), टाटा स्टील, एसबीआई, मारुति सुजुकी और कोटक महिंद्रा बैंक लूजर्स थे.

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी तेजी के साथ कारोबार हो रहे थे. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 211 अंक या 0.35 फीसदी की तेजी के साथ 60,054 अंक पर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 80 अंक या 0.45 फीसदी की बढ़त के साथ 18,156 अंक पर था.

बाजार में कैसी उम्‍मीद?

चॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक, निफ्टी इंडेक्स के 25,500 के स्तर से ऊपर न टिक पाने के बाद हल्का दबाव देख रहा है, जो संभावित रूप से साइडवेज कंसोलिडेशन के संकेत देता है. नीचे की ओर, सपोर्ट 25,400 और 25,300 पर है, जो गिरावट पर खरीदारी के अवसर प्रदान करता है. ऊपर की ओर, रुकावट का स्तर 25,600 और 25,700 पर है, जबकि 25,800 से ऊपर का ब्रेकआउट होने पर यह 26,000-26,200 की रेंज की ओर जा सकता है.

लगातार छह सत्रों की बिकवाली के बाद, एफआईआई 7 नवंबर को फिर से खरीदार बन गए थे और इस दौरान उन्होंने 4,581 करोड़ रुपए मूल्य की इक्विटी खरीदी, जबकि डीआईआई ने 11वें सत्र के लिए अपनी खरीदारी जारी रखी और 6,674 करोड़ रुपए का निवेश किया.