Share Market: शेयर बाजार में तेजी, भारत-अमेरिका ट्रेड डील से मेटल शेयरों में तेजी, बैंकिंग शेयर भी उछले

Share Market Today: प्री ओपन में निफ्टी में करीब 200 प्‍वाइंट का उछाल देखा गया. वहीं BSE सेंसेक्‍स भी बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा. रुपया आज 90.56 पर खुला, शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 90.66 पर बंद हुआ था. 

Share Market Today: बढ़त के साथ खुले शेयर बाजार

Share Market Open: भारत और अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क जारी होने और वीकेंड के बाद सोमवार को शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुले. प्री ओपन में निफ्टी में करीब 200 प्‍वाइंट का उछाल देखा गया. वहीं BSE सेंसेक्‍स भी बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा. रुपया आज 90.56 पर खुला, शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 90.66 पर बंद हुआ था. 

सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 370 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 83,950 पर पहुंच गया, और निफ्टी 117 अंक या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,811 पर कारोबार कर रहा था. ब्रॉड-कैप सूचकांकों में भी अच्छी बढ़त देखी गई; निफ्टी मिडकैप 100 में 0.66 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.85 प्रतिशत का उछाल आया.

ट्रेड डील से मेटल शेयरों में उछाल 

आज के बाजार में चौतरफा खरीदारी के बीच PSU बैंक सबसे आगे दौड़ रहे हैं, जिसमें State Bank of India (SBI) करीब 2.85% की बढ़त के साथ लीड करता दिखा.  वहीं Tata Steel और Hindalco जैसे मेटल शेयरों में 2% से ज्यादा का उछाल देखा गया, कारण कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील से मेटल एक्‍सपोर्ट को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है. आईटी सेक्टर में भी Infosys और Wipro जैसे शेयरों में तेजी बनी हुई है क्योंकि अमेरिका से मिलने वाले बिजनेस की अनिश्चितता अब खत्म हो गई है, साथ ही बैंकिंग हेवीवेट्स में आपके पसंदीदा Axis Bank और ICICI Bank भी 1.5% की मजबूती के साथ निफ्टी को ऊपर ले जाने में मदद कर रहे हैं. 

सेक्टोरल अपडेट और सपोर्ट लेवल 

बाजार के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. इनमें सबसे अधिक बढ़त PSU बैंक (2.45 प्रतिशत) और मेटल्स (1.56 प्रतिशत) में देखी गई. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 25,550-25,600 के दायरे में है, जबकि 25,850–25,900 के स्तर पर रेजिस्टेंस बना हुआ है.

बाजार में तेजी के मुख्य कारण विश्लेषकों का कहना है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते ने बाजार पर बने एक बड़े दबाव को हटा दिया है, जिससे निर्यात की संभावनाएं बेहतर हुई हैं और विदेशी निवेशकों की रुचि फिर से जगी है. इसके अलावा, और भी पॉजिटिव फैक्‍टर्स बताए जा रहे हैं. जैसे कि RBI का रुख. केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करने और 'न्यूट्रल' रुख के साथ वित्त वर्ष 2026 के लिए कम मुद्रास्फीति की उम्मीदों ने स्थिरता को मजबूत किया है. वहीं बजट में घोषित पूंजीगत व्यय (capex) से जुड़े क्षेत्रों में लगातार तेजी जारी है. जियो-पॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो अमेरिका-ईरान संघर्ष की चिंताएं कम होने के बीच रुपया भी स्थिर होता दिखा है.  

एशियाई बाजारों में भी मजबूती

विदेशी और एशियाई बाजारों का हाल विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 6 फरवरी को 1,951 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 1,265 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की. जापान में ताकाची के फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद निक्केई में 4.27 प्रतिशत की बड़ी बढ़त देखी गई.  चीन का मार्केट (शंघाई) 1.17 प्रतिशत ऊपर, जबकि दक्षिण कोरिया (कोस्पी) भी 4.17 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार करता दिखा था. इससे पहले पिछले सत्र में अमेरिकी बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए थे, जहां नैस्डैक में 2.18 प्रतिशत और डॉ जोन्स में 2.47 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया था.

Source: BSE/NSE, IANS, PTI

