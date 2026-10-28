शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है. मंगलवार की सपाट बंदी के बाद आज बुधवार को शेयर मार्केट कमजोरी के साथ खुले. ओ‍पनिंग के कुछ ही मिनटों के भीतर बाजार में करीब 1 फीसदी की गिरावट देखी गई. BSE सेंसेक्‍स फिर से 73,000 के लेवल के नीचे आ गया. इसमें सुबह 9:20 बजे करीब 700 अंकों की गिरावट देखी गई. वहीं दूसरी ओर NSE निफ्टी 50 में भी 0.81 फीसदी या 183 अंकों से ज्‍यादा की गिरावट देखी गई. सुबह 9:22 बजे ये 22,566 के लेवल पर कारोबार करता दिखा.

सबसे ज्‍यादा बुरा हाल टेक शेयरों का दिख रहा है, जो 5 फीसदी तक लुढ़क गए. सेंसेक्‍स पैक में इंफोसिस के शेयरों में 4 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट देखी गई और ये 1114 के करीब ट्रेड करता दिखा. TCS के शेयरों में 3 फीसदी से ज्‍यादा की गिीरावट देखी गई. वहीं HCL टेक और टेक महिंद्रा के शेयर भी 3.05 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे.

NSE के सभी सेक्टोरल सूचकांक लाल निशान में रहे, सिवाय निफ्टी ऑटो के, जिसमें 0.36% की तेजी आई. निफ्टी IT और FMCG सबसे ज्यादा गिरने वाले सूचकांकों में शामिल रहे, जिनमें क्रमशः 3.2% और 1.63% की गिरावट आई.

विश्लेषकों का कहना है कि निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर नजर रखेंगे. इन घटनाओं का असर दिन भर बाजार की दिशा और उतार-चढ़ाव (वोलैटिलिटी) पर पड़ सकता है.

आज अदाणी एंटरप्राइजेज, APSEZ समेत कई कंपनियों के रिजल्‍ट

आज अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, हुंडई मोटर इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जीएमआर एयरपोर्ट्स, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, कर्नाटक बैंक, इन्फो एज (इंडिया), एसीएमई सोलर होल्डिंग्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बंधन बैंक, बिड़लासाफ्ट, कारट्रेड टेक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, सिटी यूनियन बैंक, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पीवीआर आइनॉक्स, आर आर काबेल, सुंदरम फास्टनर्स, टीवीएस मोटर कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वेदांता एल्युमिनियम मेटल, वेदांता और ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज के नतीजे भी आने वाले हैं.

पिछले सत्र में, निफ्टी 0.02% गिरकर 22,749 पर बंद हुआ था. शुरुआती रिकवरी के बाद प्रॉफिट बुकिंग के कारण इसमें गिरावट आई. फिलहाल, 22,500–22,550 के स्तर पर सपोर्ट है, जबकि 22,850–22,900 के स्तर पर रेजिस्टेंस (बाधा) दिख रहा है.

पिछले सत्र में, बैंक निफ्टी 0.72% गिरकर 53,974 पर बंद हुआ था. इसके लिए 53,800–54,000 के स्तर पर सपोर्ट है, जबकि 54,600–54,800 के स्तर पर रेजिस्टेंस है. एशियाई बाजारों में, चीन का शंघाई इंडेक्स 0.87 प्रतिशत और शेन्ज़ेन 2.19 प्रतिशत ऊपर चढ़ा. जापान के निक्केई में 1.26 प्रतिशत की बढ़त रही, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.38 प्रतिशत बढ़ा. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 6.2 प्रतिशत की तेजी आई.

अमेरिकी बाजार कल रात बढ़त के साथ बंद हुए थे. नैस्डैक 1.18 प्रतिशत, S&P 500 0.6 प्रतिशत और डाउ जोंस 0.03 प्रतिशत ऊपर चढ़े. 27 अक्टूबर को, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 4,240 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 1,250 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

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