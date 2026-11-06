धनतेरस पर शेयर मार्केट फ्लैट, दुनियाभर में गिरावट के बावजूद भारतीय बाजार पर बड़ा असर नहीं

दुनियाभर के बाजारों में गिरावट के बावजूद भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बेहद मामूली गिरावट के साथ हुई है. हालांकि बाजार फ्लैट है और इसमें मामूली उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. सेंसेक्‍स और निफ्टी, दोनों में हल्‍की गिरावट के बाद हल्‍की बढ़त देखी जा रही है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निवेशक चिंता में थे, क्‍योंकि यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई थी.

बता दें कि एक दिन पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्‍त तेजी देखी गई थी.

इससे पहले गिफ्ट निफ्टी के रुझान निफ्टी और सेंसेक्स की कमजोर शुरुआत का संकेत दे रहे हैं. गिफ्ट निफ्टी करीब 24,413 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 175 अंक नीचे है.

वैश्विक बाजारों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली रही. अमेरिका में गुरुवार को नैस्डैक कंपोजिट 5.52% गिर गया. ये 19 महीनों की सबसे बड़ी एकदिनी गिरावट है. टेक शेयर बेस्‍ड नैस्डैक-100 में 6.3% की गिरावट आई और इसकी बाजार वैल्यू से करीब 2.3 लाख करोड़ डॉलर साफ हो गए.