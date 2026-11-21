Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं. वह वैशाली जिले में बने 10 किलोमीटर लंबे नीतीश सेतु का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और उत्तर प्रदेश के लखनऊ का दौरा भी करेंगे. दिन की शुरुआत IIT खड़गपुर से होगी, दोपहर बिहार को 34,470 करोड़ की सौगात मिलेगी और शाम लखनऊ में कौशल दीक्षांत समारोह में युवाओं को सम्मानित किया जाएगा. पीएम मोदी के दौरे को लेकर तीनों राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

पीएम मोदी ने की सोशल मीडिया पोस्ट

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने तीनों राज्यों में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया है. वह सबसे पहले दिल्ली से पश्चिम बंगाल जाएंगे. जहां सीएम शुवेंदु अधिकारी उनका स्वागत करेंगे.