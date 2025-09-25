विज्ञापन
विशेष लिंक

Market Closing: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 556 अंक टूटा

सेंसेक्स 555.95 अंक या 0.68% की बड़ी गिरावट के साथ 81,159.68 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 भी 166.05 अंक या 0.66% गिरकर 24,890.85 पर आ गया.

Read Time: 2 mins
Share
Market Closing: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 556 अंक टूटा
  • भारतीय शेयर बाजार लगातार पांचवे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ
  • सेंसेक्स 555.95 अंक और निफ्टी 50 166.05 अंक गिरा
  • अदाणी समूह के शेयरों में 5% से अधिक की तेजी ने राहत दी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा. वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के कारण बाजार पांचवें दिन भी लाल निशान में बंद हुआ. हालाँकि, दिन के कारोबार में कुछ शेयरों में अच्छी रिकवरी देखी गई, लेकिन यह व्यापक बिकवाली के दबाव को रोक नहीं पाई.

Latest and Breaking News on NDTV

कैसा रहा मार्केट?

सेंसेक्स 555.95 अंक या 0.68% की बड़ी गिरावट के साथ 81,159.68 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 भी 166.05 अंक या 0.66% गिरकर 24,890.85 पर आ गया.

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों गिरा बाजार?

  • वैश्विक बाजारों में कमजोरी

अमेरिकी और एशियाई शेयर बाजारों में कमजोरी का असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा. वैश्विक महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताओं ने निवेशकों के बीच जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया.

  • विदेशी निवेशकों की बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय बाजारों से लगातार पैसा निकालना जारी रखा. इस बिकवाली ने बाजार में लिक्विडिटी को कम कर दिया और दबाव बनाया.

  • एच-1बी वीजा नियमों पर चिंता

अमेरिकी सरकार द्वारा एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि की आशंका ने भारतीय आईटी शेयरों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया. टाटा मोटर्स, डॉ. रेड्डीज और एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली.

अदाणी ग्रुप के शेयरों ने दिखाया दम

दिन की शुरुआत में बाजार में भारी गिरावट देखी गई, लेकिन कुछ शेयरों में जोरदार खरीदारी से थोड़ी रिकवरी भी हुई. अदाणी समूह के शेयरों में 5% से अधिक की तेजी देखी गई, जिससे बाजार को कुछ हद तक सहारा मिला.

क्या बोले एक्सपर्ट?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक विदेशी निवेश का प्रवाह वापस नहीं लौटता और वैश्विक अनिश्चितता कम नहीं होती, तब तक बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि वे सावधानी के साथ निवेश करें और केवल मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर ध्यान दें. निफ्टी के लिए 24,900 के स्तर को एक महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Share Market Closing, Share Market Closing Today, Share Market Closing News, Market Closing Updates, Market Closing
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com