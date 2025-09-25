Market Closing: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 556 अंक टूटा

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा. वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के कारण बाजार पांचवें दिन भी लाल निशान में बंद हुआ. हालाँकि, दिन के कारोबार में कुछ शेयरों में अच्छी रिकवरी देखी गई, लेकिन यह व्यापक बिकवाली के दबाव को रोक नहीं पाई.

कैसा रहा मार्केट?

सेंसेक्स 555.95 अंक या 0.68% की बड़ी गिरावट के साथ 81,159.68 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 भी 166.05 अंक या 0.66% गिरकर 24,890.85 पर आ गया.

क्यों गिरा बाजार?

वैश्विक बाजारों में कमजोरी

अमेरिकी और एशियाई शेयर बाजारों में कमजोरी का असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा. वैश्विक महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताओं ने निवेशकों के बीच जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया.

विदेशी निवेशकों की बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय बाजारों से लगातार पैसा निकालना जारी रखा. इस बिकवाली ने बाजार में लिक्विडिटी को कम कर दिया और दबाव बनाया.

एच-1बी वीजा नियमों पर चिंता

अमेरिकी सरकार द्वारा एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि की आशंका ने भारतीय आईटी शेयरों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया. टाटा मोटर्स, डॉ. रेड्डीज और एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली.

अदाणी ग्रुप के शेयरों ने दिखाया दम

दिन की शुरुआत में बाजार में भारी गिरावट देखी गई, लेकिन कुछ शेयरों में जोरदार खरीदारी से थोड़ी रिकवरी भी हुई. अदाणी समूह के शेयरों में 5% से अधिक की तेजी देखी गई, जिससे बाजार को कुछ हद तक सहारा मिला.

क्या बोले एक्सपर्ट?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक विदेशी निवेश का प्रवाह वापस नहीं लौटता और वैश्विक अनिश्चितता कम नहीं होती, तब तक बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि वे सावधानी के साथ निवेश करें और केवल मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर ध्यान दें. निफ्टी के लिए 24,900 के स्तर को एक महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा है.