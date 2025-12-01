विज्ञापन
निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप 150 सूचकांक (indices) रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं. स्मॉल-कैप सूचकांक अभी भी अपनी अब तक की ऑल टाइम हाई से बस 10% दूर है. वहीं एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर को छोड़कर, बाकी सभी सेक्टरों के सूचकांक (sectoral gainers) हरे निशान पर हैं.

Share Market Breaks Record: सेंसेक्‍स और निफ्टी ने बनाया नया लाइफटाइम हाई, FMCG छोड़ सारे सेक्‍टर्स हरे निशान पर

शेयर बाजार (Share Market) ने दिसंबर में धमाकेदार शुरुआत की है. शुरुआती ट्रेड में सेंसेक्‍स और निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई (Sensex, Nifty hit fresh lifetime highs) बनाया है. सेंसेक्स 0.42% की बढ़त के साथ 86,065.92 पर खुला और इसने शुक्रवार की क्‍लोजिंग से 359 अंकों की छलांग लगाई. इसी तरह निफ्टी 50 भी 122.85 अंकों की तेजी के साथ 26,325.80 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी बैंक 214 अंकों की तेजी के साथ 59,966.85 पर ट्रेड करता दिखा. 

निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप 150 सूचकांक (indices) रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं. पिछले 3 सत्रों में निफ्टी 400 से ज्‍यादा अंक ऊपर गया है. पिछले 3 सत्रों में निफ्टी बैंक लगभग 1,000 अंक चढ़ा है. स्मॉल-कैप सूचकांक अभी भी अपनी अब तक की ऑल टाइम हाई से बस 10% दूर है. वहीं एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर को छोड़कर, बाकी सभी सेक्टरों के सूचकांक (sectoral gainers) हरे निशान पर हैं.

सुबह 9:30 बजे तक बाजार में बढ़ने और गिरने वाले शेयरों का अनुपात (Advance Decline Ratio) 4:1 पर खुला है. यानी हर 5 में से 4 शेयर बढ़त में हैं. 

शुरुआती कारोबार में दिखी 'हरियाली'

शेयर मार्केट में शुरुआती कारोबार में मेटल, ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक सेक्टर्स में खरीदारी देखी गई. सुबह 9:30 बजे सेंसेक्स 291.98 अंक या 0.34 फीसदी की तेजी के बाद 85,998.65 स्तर पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी 89.20 अंक या 0.34 फीसदी की बढ़त के बाद 26,292.15 स्तर पर बना हुआ था.

निफ्टी बैंक 220.35 अंक या 0.37 फीसदी की बढ़त के साथ 59,973.05 स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 216 अंक या 0.35 फीसदी की बढ़त के बाद 61,259.25 स्तर पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 110.05 अंक या 0.62 फीसदी की तेजी के साथ 17,939.30 स्तर पर था.

'नया रिकॉर्ड लेकिन मार्केट में सेलिब्रेशन नहीं' 

बाजार के जानकारों ने कहा, 'इंडेक्स लेवल पर नया रिकॉर्ड लेकिन मार्केट में सेलिब्रेशन नहीं' यह इस समय मार्केट में चल रही रैली का खास फीचर बना हुआ है. अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू सितंबर 2024 के पिछले पीक से कम है. इस उलझन की वजह रैली का छोटा होना है. जरूरी बात यह है कि एनएसई 500 में 330 स्टॉक्स अपने सितंबर 2024 के पीक से नीचे हैं. अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में इस नॉन-परफॉर्मिंग सेगमेंट के स्टॉक्स का दबदबा है."

उन्होंने आगे कहा, 'चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े खासकर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और फाइनल कंजम्प्शन एक्सपेंडिचर में शानदार बढ़त मार्केट को ऊपर ले जाने की क्षमता रखते हैं.'

इस बीच सेंसेक्स पैक में टीएमपीवी, बीईएल, अदाणी पोर्ट्स, एसबीआई, इंफोसिस, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, एमएंडएम, एलएंडटी और टेक महिंद्रा टॉप गेनर्स थे. वहीं, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और टाइटन टॉप लूजर्स थे.

ग्‍लोबल मार्केट से मिले थे ऐसे संकेत 

एशियाई बाजारों में बैंकॉक, जकार्ता, हांग कांग और चीन हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. केवल सोल और जापान लाल निशान में बने हुए थे. अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए. डाउ जोंस 0.61 फीसदी या 289.30 अंक की तेजी के बाद 47,716.42 पर बंद हुआ. वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.54 फीसदी या 36.48 अंक की बढ़त के बाद 6,849.09 स्तर और नैस्डेक 0.65 फीसदी या 151 अंक की तेजी के बाद 23,365.69 पर बंद हुआ.

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 28 नवंबर को लगातार दूसरे दिन शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 3,795.72 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे. घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इस कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 4,148.48 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की.

