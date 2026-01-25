आखिर क्यों धड़ाधड़ Gold-Silver और Bitcoin खरीद रहे हैं Robert Kiyosaki? वजह जान उड़ जाएंगे होश, निवेशकों को दी ये सलाह

Gold Silver Prices: अगर आप रोज सोने चांदी या बिटकॉइन की कीमतें देखकर परेशान हो जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है. रिच डैड पूअर डैड (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें गोल्ड-सिल्वर के दाम बढ़ने या गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता .उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर है और वह है असली संपत्ति जमा करना.

Robert Kiyosaki ने X पर लिखा कि वह लगातार गोल्ड, सिल्वर , बिटकॉइन और एथेरियम खरीदते जा रहे हैं. उनका कहना है कि कीमतें क्या कर रही हैं यह मायने नहीं रखता. असली सवाल यह है कि भविष्य में आपकी बचत कितनी सुरक्षित है.

Q: Do I care when the price of gold silver or Bitcoin go up or down?



A: No. I do not care.



Q: Why Not?



A: Because I know the national debt of the US keeps going up and the purchasing power of the US dollar keeps going down.



Q: Why worry about the price of gold, silver,… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 23, 2026

अपने पोस्ट में उन्होंने साफ शब्दों कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोना चांदी या Bitcoin की कीमत ऊपर जाती है या नीचे. उनके मुताबिक, असली चिंता कीमत नहीं ,बल्कि अमेरिका पर बढ़ता कर्ज और डॉलर की कमजोर होती वैल्यू है .उनका मानना है कि जब डॉलर की वैल्यू गिर रही है और सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा तब दामों की चिंता बेकार है. यही वजह है कि वह लगातार Gold, Silver, Bitcoin और Ethereum खरीदते जा रहे हैं और खुद को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत मानते हैं.

डॉलर और अमेरिकी कर्ज पर बड़ा सवाल

कियोसाकी का मानना है कि अमेरिका पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है और डॉलर की ताकत धीरे-धीरे कम हो रही है. ऐसे में कागजी पैसे पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है. इसी वजह से वह अपनी कमाई को हार्ड एसेट्स यानी सोना-चांदी और डिजिटल गोल्ड, Bitcoin में बदल रहे हैं

उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग जो फेडरल रिजर्व और सरकार चला रहे हैं, वही सबसे बड़ी परेशानी हैं. उनके मुताबिक, गलत फैसलों की वजह से आम लोगों की मेहनत की कमाई कमजोर हो रही है.

सोना-चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

इस बीच बाजार में सोना और चांदी ने इतिहास रच दिया है चांदी पहली बार 100 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गई है और इस साल अब तक इसमें 40 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ चुकी है. गोल्ड भी करीब 5000 डॉलर प्रति औंस के स्तर के पास ट्रेड कर रहा है. MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जबरदस्त खरीद देखने को मिल रही है.

सेफ एसेट की ओर क्यों भाग रहे हैं निवेशक?

दुनिया भर में अनिश्चित माहौल ट्रेड टेंशन और वॉर जैसे हालात के चलते लोग अब सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं. अमेरिका की राजनीति और फेड की आजादी पर उठते सवालों ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. यही वजह है कि सोना-चांदी और Bitcoin की मांग तेजी से बढ़ रही है.

सोने-चांदी के भाव देखकर डरने की जरूरत नहीं

Kiyosaki की ये पोस्ट आम लोगों के लिए एक सलाह है कि सिर्फ रोज के भाव देखकर डरने की जरूरत नहीं है. लंबी अवधि में मजबूत एसेट्स पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. उनका साफ मैसेज है कि भविष्य उन्हीं का सुरक्षित रहेगा जिनके पास असली और डिजिटल गोल्ड होगा.