विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update
31 minutes ago
नई दिल्ली:

Gold, Silver Rate Today on March 5 LIVE Updates: आज 5 मार्च 2026 को अगर आप सोना या चांदी खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ताजा रेट हाल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध (Middle East War) के तनाव ने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है, जिसका सीधा असर भारत के सर्राफा बाजार पर भी दिख रहा है.ईरान पर हुए हमलों के बाद निवेशकों में डर का माहौल है, जिसके चलते सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की डिमांड अचानक बढ़ गई है.अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत के सर्राफा बाजारों तक, सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल एक्सपायरी वाला सोना  1,61,550 के स्तर पर बना हुआ है, इस लाइव ब्लॉग में हम आपको दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत देश के सभी बड़े शहरों के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी के भाव की पल-पल की जानकारी देने जा रहे हैं...

Mar 05, 2026 07:26 (IST)
Link Copied
Share

Gold,Silver Price Live: दिल्ली-मुंबई सहित बाकी शहरों में आज सोने का भाव

Gold Price Today in India: भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी-खासी हलचल देखी जा रही है. 24 कैरेट सोने के रेट्स पर नजर डालें तो चेन्नई में सोने की कीमत सबसे ज्यादा 1,62,280 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है, जबकि हैदराबाद और बेंगलुरु में यह क्रमशः 1,62,070 रुपये और 1,61,940 रुपये के आसपास बनी हुई है. मुंबई में सोना 1,61,810 रुपये पर बिक रहा है, वहीं कोलकाता में इसका भाव 1,61,600 रुपये दर्ज किया गया है. दिल्ली इन सभी महानगरों से थोड़ा पीछे है, जहां 24 कैरेट सोने का रेट 1,61,530 रुपये पर टिका हुआ है.

Mar 05, 2026 07:20 (IST)
Link Copied
Share

Gold, Silver MCX Live: सोना 1.61 लाख पर, चांदी 2.66 लाख के पार

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बीते दिन अप्रैल गोल्ड फ्यूचर्स 1,61,550.00 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, चांदी के भाव की बात करें तो यह 2,66,156.00 के स्तर पर पहुंच गया.

Mar 05, 2026 07:19 (IST)
Link Copied
Share

Gold,Silver Price Live: मिडिल ईस्ट में तनाव से सोने-चांदी की कीमतों में फिर आई तेजी

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का आज छठा दिन है और फिलहाल शांति के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. इस तनावपूर्ण माहौल के कारण निवेशकों का भरोसा एक बार फिर सुरक्षित निवेश यानी सोने और चांदी पर बढ़ा है, जिससे इनकी कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) की बात करें तो सुबह तक हाजिर सोना (Spot Gold) 0.5% बढ़कर $5,164.57 प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं, चांदी की चमक भी बढ़ी है और यह 0.5% की बढ़त के साथ $83.98 पर कारोबार कर रही है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Gold Silver Price Today, Gold Silver Rate Today, Gold Rate Today, Gold Price Today, Silver Price Today
Get App for Better Experience
Install Now