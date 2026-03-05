Gold, Silver Rate Today on March 5 LIVE Updates: आज 5 मार्च 2026 को अगर आप सोना या चांदी खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ताजा रेट हाल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध (Middle East War) के तनाव ने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है, जिसका सीधा असर भारत के सर्राफा बाजार पर भी दिख रहा है.ईरान पर हुए हमलों के बाद निवेशकों में डर का माहौल है, जिसके चलते सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की डिमांड अचानक बढ़ गई है.अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत के सर्राफा बाजारों तक, सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल एक्सपायरी वाला सोना 1,61,550 के स्तर पर बना हुआ है, इस लाइव ब्लॉग में हम आपको दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत देश के सभी बड़े शहरों के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी के भाव की पल-पल की जानकारी देने जा रहे हैं...