Gold and Silver Rates on 6 March 2026 Live Updates: मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने सोने और चांदी के बाजार में हलचल मचा दी है. बीते दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गिरावट के बाद, आज यानी 6 मार्च 2026 को सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का ये दौर खरीदारी का सही मौका है या आने वाले दिनों में कीमतें और गिरेंगी? बता दें कि युद्ध के माहौल में अक्सर सोना 'सेफ-हेवन' माना जाता है, लेकिन फिलहाल बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव दिख रहा है. कल सोना 0.15% फिसलकर ₹1,60,165 प्रति 10 ग्राम और चांदी 0.12% गिरकर ₹2,63,068 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. ऐसे में सोने-चांदी के खरीदारों और निवेशकों के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह निवेश का सही समय है? क्या अभी युद्ध की आग में और सोना-चांदी और महंगा होगा या इसकी चमक फीकी होगी और आने वाले दिनों में सोना-चांदी सस्ता होगा?

इस लाइव ब्लॉग में हम आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता समेत देशभर के प्रमुख शहरों के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी के ताजा भाव की पल-पल की जानकारी देंगे. इसके साथ ही जानेंगे कि एक्सपर्ट्स इस युद्ध के बीच आपको सोना खरीदने की सलाह दे रहे हैं या इंतजार करने की ? आइए जानते हैं...

Gold, Silver Rate Today Live Updates (Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav):

