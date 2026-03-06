विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update
6 minutes ago
नई दिल्ली:

Gold and Silver Rates on 6 March 2026 Live Updates: मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने सोने और चांदी के बाजार में हलचल मचा दी है. बीते दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गिरावट के बाद, आज यानी 6 मार्च 2026 को सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का ये दौर खरीदारी का सही मौका है या आने वाले दिनों में कीमतें और गिरेंगी? बता दें कि युद्ध के माहौल में अक्सर सोना 'सेफ-हेवन' माना जाता है, लेकिन फिलहाल बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव दिख रहा है. कल सोना 0.15% फिसलकर ₹1,60,165 प्रति 10 ग्राम और चांदी 0.12% गिरकर ₹2,63,068 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. ऐसे में सोने-चांदी के खरीदारों और निवेशकों के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह निवेश का सही समय है? क्या अभी युद्ध की आग में और सोना-चांदी  और महंगा होगा या इसकी चमक फीकी होगी और आने वाले दिनों में सोना-चांदी सस्ता होगा?

इस लाइव ब्लॉग में हम आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता समेत देशभर के प्रमुख शहरों के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी के ताजा भाव की पल-पल की जानकारी देंगे. इसके साथ ही जानेंगे कि एक्सपर्ट्स इस युद्ध के बीच आपको सोना खरीदने की सलाह दे रहे हैं या इंतजार करने की ? आइए जानते हैं...

Gold, Silver Rate Today Live Updates (Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav): 
 

Mar 06, 2026 08:31 (IST)
Link Copied
Share

Gold, Silver Live: $5,137 के पार सोना, चांदी में भी 2% से ज्यादा की तेजी

आज यानी शुक्रवार, 6 मार्च को एशियाई बाजारों के शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार उछाल देखने को मिला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार COMEX पर सोना 1.16% की तेजी के साथ $5,137.70 प्रति औंस पर पहुंच गया है, वहीं चांदी में भी 2.27% की बड़ी बढ़त देखी गई है और यह $84.05 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है.

Mar 06, 2026 07:27 (IST)
Link Copied
Share

Gold Silver Price Live: बीते दिन सोना ₹2,000 और चांदी ₹7,200 तक टूटी

कल यानी गुरुवार को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,962 कम होकर ₹1,60,586 प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. इसी तरह 22 कैरेट सोना ₹1,47,097 और 18 कैरेट सोना ₹1,20,440 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. चांदी की कीमतों में तो और भी बड़ी गिरावट देखी गई, जहां इसके दाम ₹7,135 प्रति किलो तक गिरकर ₹2,64,212 के स्तर पर बंद हुए.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Gold Silver Price Today, Gold Silver Rate Today, Gold Rate Today, Gold Silver News, Gold Silver MCX
Get App for Better Experience
Install Now