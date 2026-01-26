इस करोड़पति की कहानी जान आज ही शुरू कर देंगे SIP, करोड़ों की जो बात है

SIP Return: शेयर बाजार के रिस्क को देखते हुए लोगों के मन में सवाल रहता है कि निवेश करें या फिर नहीं. इसके बाद वो अपनी एसआईपी (Systematic Investment Plan) को भी बंद कर देते हैं. ऐसे में अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो जरा यह खबर आराम से पढ़िए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर शेयर हुई एक कहानी इन दिनों खूब वायरल हो रही है. जहां एक निवेशक ने बताया कैसे वो 15 साल एसआईपी जारी रखते हुए करोड़पति बन गया. इस कहानी से पता चलता है निवेश में सब्र का फल ना सिर्फ मीठा, बल्कि करोड़ों का होता है.

15 साल का सफर

रेडिट पर निवेशक ने बताया कि कभी उसने 15 साल के अंदर एक बार भी एसआईपी नहीं तोड़ी. नतीजा यह हुआ कि आज उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.35 करोड़ रुपये से ज्यादा की हो गई है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस निवेशक ने ज्यादा बड़े अमाउंट से शुरुआत नहीं की थी, बस लगातार निवेश रखना जारी रखा.

बाजार गिरा पर हौसला नहीं

इस निवेशक ने बताया कि पिछले 15 सालों में बाजार के अंदर कई उतार-चढ़ाव आए. चाहे वो 2008 की मंदी हो या साल 2020 में कोरोना का समय. जब लोग डरकर अपना पैसा निकाल रहे थे, तब इस निवेशक ने अपनी SIP जारी रखी. इसके बाद उसे रुपया कॉस्ट एवरेजिंग (Rupee Cost Averaging) का जबरदस्त फायदा मिला. यानी जब बाजार गिरा, तो उसे कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स मिलीं, जिससे लॉन्ग टर्म में उसका मुनाफा कई गुना बढ़ गया.

3 बड़े सबक

इस कहानी से नए निवेशकों को 3 बड़े सबक मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपने निवेश के सफर के दौरान कर सकते हैं, जिसमें शामिल हैं-

आप कितनी रकम निवेश कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कितने समय तक निवेश करते हैं. क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू लंबे समय में ही दिखता है. बाजार ऊपर जाए या नीचे, अपनी SIP को बीच में ना रोकें. यही निरंतरता आपको एक नॉर्मल निवेशक से करोड़पति निवेशक बनाता है. न्यूज और सोशल मीडिया के डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें.

यह रेडिट स्टोरी उन सभी के लिए एक आई-ओपनर है जो छोटी अवधि के घाटे को देखकर डर जाते हैं. अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, तो बाजार के शोर को भूलकर अपनी SIP को चलते रहने दें.