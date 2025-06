हाथ लगे पिता के 35 साल पुराने कागजात, रातोंरात 80 करोड़ का मालिक बना बेटा, लोग पूछ रहे है- किन शेयर्स में लगाए थे पैसे

Man Uncovers Father 1990s JSW Shares Worth Rs 1 Lakh: कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है...तो छप्‍परफाड़ के देता है. ऐसी ही किस्‍मत मेहरबान हुई है एक शख्स पर जिसे घर की सफाई करते हुए अपने पिता के 35 साल पुराने कागजात हाथ लग गए. चौंकाने वाली बात तो ये ही...जिन पेपर्स को वो रद्दी समझ रहा था, असल में उसकी कीमत करोड़ों की थी. शख्स के मुताबिक पेपर्स की जांच करने पर पता चला कि उनके प‍िता ने 90 के दशक में शेयर खरीदे थे. उन शेयर्स की कीमत आज करोड़ों रुपये पहुंच गई है. इंटरनेट पर इन दिनों ये पोस्ट खूब सुर्खियां बटोर रही है, जिस पर यूजर्स का रिएक्शन देखते ही बन रहा है.

बेटे को मिला 30 साल पुराना खजाना (1990 Shares Worth Today)

कभी-कभी जिंदगी में बड़े 'चमत्कार' बिल्कुल सादगी से हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ एक Reddit यूजर के साथ, जिसने अपने पिता द्वारा खरीदे गए JSW Steel के पुराने शेयर सर्टिफिकेट खोजे, जिसकी मौजूदा कीमत जानकर सोशल मीडिया भी हैरान रह गया. दरअसल, एक रेडिट यूजर के अनुसार, उसके पिता ने साल 1990 में JSW Steel के शेयर (Indian Stock Market Viral Stories) करीब 1 लाख रुपये में खरीदे थे. 30 साल तक इन्हें संभाल कर रखने के बाद, आज इनकी कुल वैल्यू लगभग ₹80 करोड़ हो चुकी है. इस खबर को सबसे पहले X (पहले ट्विटर) पर निवेशक सौरव दत्ता ने शेयर किया है.

