डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है. अब अगर किसी को अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन धोखाधड़ी का शक होता है, तो वह एक सिर्फ बटन दबाकर सभी नए डिजिटल डेबिट ट्रांजैक्शन रोक सकेगा. RBI ने इसके लिए ‘Stop Switch' सुविधा का प्रस्ताव दिया है. इसके अलावा, ग्राहक बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मंजूरी भी ले सकेंगे.

क्या है RBI का Stop Switch?

RBI के प्रस्ताव के मुताबिक, बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए Stop Switch की सुविधा देनी होगी. इसकी मदद से ग्राहक अपने खाते से होने वाले सभी नए आउटगोइंग डिजिटल पेमेंट तुरंत रोक सकेंगे.यानी अगर किसी को लगता है कि उसके बैंक खाते या डिजिटल पेमेंट की जानकारी गलत हाथों में पहुंच गई है, तो उसे अलग-अलग पेमेंट सर्विस बंद कराने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे.

Stop Switch चालू होने पर ग्राहक कोई नया डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे. नए पेमेंट मैंडेट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और नए थर्ड-पार्टी ऐप पर UPI रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकेगा.हालांकि, इससे खाते में पैसे आने पर रोक नहीं लगेगी. पहले से चल रहे ऑटो पेमेंट, EMI, बैंक चार्ज और दूसरी तय बैंक कटौतियां भी इस सुविधा के दायरे में नहीं आएंगी. ये सुविधा दोबारा चालू करने के लिए बैंक ग्राहक के पहचान की जांचे करेंगे. इसके बाद कुछ समय का कूलिंग पीरियड भी रखा जा सकता है.

ग्राहक खुद तय कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट की लिमिट

RBI ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा कंट्रोल देने का भी प्रस्ताव रखा है. इसके तहत ग्राहक एक ट्रांजैक्शन, किसी खास व्यक्ति को पेमेंट और पूरे दिन के कुल ट्रांजैक्शन की लिमिट खुद तय कर सकेंगे.ग्राहक चाहें तो सभी डिजिटल पेमेंट चैनल के लिए एक कुल डेली लिमिट भी रख सकेंगे. इसके अलावा, कुछ पेमेंट चैनल को तय समय के लिए बंद रखने का ऑप्शन भी मिलेगा.

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड पर भी ये सुविधाएं मिलेंगी. ग्राहक ATM, POS मशीन, ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की लिमिट तय कर सकेंगे. घरेलू और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को अलग-अलग ऑन या ऑफ भी कर सकेंगे. वगीं, नए ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट चैनल डिफॉल्ट रूप से बंद रखने का प्रस्ताव है. ग्राहक की साफ मंजूरी और जरूरी वेरिफिकेशन के बाद ही इन्हें चालू किया जाएगा.

बड़ी रकम भेजने से पहले भरोसेमंद व्यक्ति की मंजूरी जरूरी

RBI ने Trusted Person Mechanism (TPM) का भी प्रस्ताव दिया है. इसके तहत ग्राहक 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के किसी व्यक्ति को अपना भरोसेमंद व्यक्ति चुन सकेंगे.ग्राहक खुद तय करेंगे कि कितनी रकम से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर इस व्यक्ति की मंजूरी जरूरी होगी. ऐसी रकम ट्रांसफर करने पर भरोसेमंद व्यक्ति को मैसेज मिलेगा. इसमें रकम, बेनिफिशियरी की जानकारी और पेमेंट की दूसरी डिटेल होगी. लेकिन उस व्यक्ति को मंजूरी देने के लिए एक घंटे का समय मिलेगा. अगर वह ट्रांजैक्शन को मना कर देता है या तय समय में जवाब नहीं देता, तो पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा.यह सुविधा पूरी तरह ऑप्शनल होगी. ग्राहक और भरोसेमंद व्यक्ति, दोनों की मंजूरी जरूरी होगी. इसे चालू करने से पहले 24 घंटे का कूलिंग पीरियड भी रखा जाएगा.

हालांकि, उस भरोसेमंद व्यक्ति को ग्राहक के बैंक बैलेंस, FD, निवेश या इंश्योरेंस की जानकारी नहीं मिलेगी. वह खुद से कोई पेमेंट भी नहीं कर सकेगा और मंजूरी देने या मना करने पर ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी भी उसकी नहीं होगी. UPI ट्रांसफर, मर्चेंट पेमेंट और पहले से तय ऑटो पेमेंट इस सुविधा से बाहर रहेंगे.

कब से लागू होंगे नए नियम?

RBI ने इन प्रस्तावों पर आम लोगों और दूसरे संबंधित पक्षों से 14 दिसंबर 2026 तक सुझाव मांगे हैं. अंतिम मंजूरी मिलने पर ये नियम 1 जुलाई 2027 से लागू हो सकते हैं. बैंक चाहें तो इन्हें इससे पहले भी लागू कर सकते हैं.इसके अलावा, RBI ने बैंक की लापरवाही की परिभाषा का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. इसमें जरूरी मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करना, ट्रांजैक्शन अलर्ट नहीं भेजना, 24 घंटे फ्रॉड की शिकायत की सुविधा नहीं देना और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई नहीं करना शामिल होगा.

बैंक के सिस्टम में खराबी, सिक्योरिटी में सेंध या बैंक कर्मचारियों और बैंक की ओर से नियुक्त थर्ड पार्टी की मिलीभगत से होने वाले फ्रॉड भी इसके दायरे में आएंगे. इन प्रस्तावित बदलावों को 1 जनवरी 2027 से लागू करने की योजना है.ये ड्राफ्ट नियम कमर्शियल बैंकों के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक और को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होंगे.

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