इस शेयर ने एक साल में दिया 448 % का रिटर्न ! एशियन होटल्स (वेस्ट) के शेयरों में क्यों आई तूफानी तेजी? 

Multibagger Stock: भारतीय शेयर बाजार में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के शेयरों में जोरदार हलचल देखने को मिल रही है. इसी क्रम में मुंबई के मशहूर हयात रीजेंसी (Hyatt Regency) होटल का संचालन करने वाली कंपनी एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड (Asian Hotels (West) Ltd) के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है. दरअसल, इस शेयर ने पिछले एक साल में निवेशकों की पूंजी को चार गुना से भी ज्यादा कर दिया है. यानी इस शेयर ने निवेशकों के धन को एक साल में चार गुना से ज्यादा कर दिया है.

पिछले 12 महीनों में कंपनी के स्टॉक ने अपने निवेशकों को लगभग 448.47% का बंपर रिटर्न दिया है. दरअसल, यह स्टॉक अपने 52 हफ्ते निचले स्तर ₹137.00 से रॉकेट की तरह उछल कर ₹751.40 के 52 वीक हाई तक पहुंच गया था. फिलहाल, शेयर ₹575 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है. बुधवार यानी 22 जुलाई 2026 के कारोबारी सत्र में भी कंपनी का शेयर 2.68% की बढ़त के साथ ₹575.00 पर बंद हुआ. दिन के कारोबार के दौरान स्टॉक ने ₹548.00 के ओपनिंग लेवल से उछलकर ₹575.00 का उच्च स्तर (Intraday High) छुआ.

इन चार वजहों से शेयर में पकड़ी तूफानी रफ्तार

एशियन होटल्स (वेस्ट) के शेयरों में आई इस जबरदस्त तेजी के पीछे कंपनी के फंडामेंटल्स और कॉर्पोरेट फैसलों से जुड़े कई बड़े कारण हैं, जिनकी वजह से कंपनी के शयर ने रफ्तार पकड़ रखी है.

दिवाला प्रक्रिया का सफलतापूर्वक पूरा होना

कंपनी के शेयर में तेजी का सबसे बड़ा कारण इसका कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से सफलतापूर्वक बाहर निकलना है. दिवाला प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी पर मंडरा रहा अनिश्चितता का संकट पूरी तरह समाप्त हो गया है, जिससे रिटेल और संस्थागत निवेशकों का भरोसा दोबारा लौटा है.

मुनाफे में 63% का भारी सुधार

कंपनी ने अपने वित्तीय नतीजों में शानदार टर्नअराउंड दर्ज किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ 63% बढ़कर ₹64.98 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹39.80 करोड़ था. मार्च 2026 को समाप्त हुई चौथी तिमाही में कंपनी ने ₹10.83 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में कंपनी घाटे में थी.

ऑपरेशनल स्टेबलाइजेशन

दिवाला प्रक्रिया से बाहर आने के बाद नए मैनेजमेंट का मुख्य ध्यान होटल ऑपरेशन्स को पूरी तरह स्थिर करने पर है. कंपनी अब डिजिटल बुकिंग नेटवर्क को मजबूत करने और सस्टेनेबल हॉस्पिटैलिटी जैसे आधुनिक रुझानों को अपना रही है, जिसका सीधा असर कंपनी की कार्यप्रणाली और रेवेन्यू पर दिख रहा है.

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हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में चौतरफा रिकवरी

भारत में ट्रैवल, बिजनेस टूरिज्म और वेडिंग सीजन के कारण होटल इंडस्ट्री में भारी मांग देखी जा रही है. मुंबई में हयात रीजेंसी जैसे प्रीमियम और लग्जरी होटल का संचालन करने के कारण एशियन होटल्स (वेस्ट) को सेक्टर में आई इस तेजी का सीधा फायदा मिल रहा है.

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