Petrol Diesel Prices Today: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) फिर से खोलने पर सहमति के बाद कच्‍चे तेल की कीमतों (Crude Oil Prices) में रिकार्ड गिरावट दर्ज की गई है. क्रूड ऑयल के दाम, युद्ध के पहले वाले लेवल पर पहुंच गए हैं. बुधवार की सुबह अगस्‍त डिलीवरी वाला ब्रेंट क्रूड 79.11 डॉलर/बैरल के भाव पर ट्रेड करता दिखा, जबकि जुलाई डिलीवरी वाला WTI क्रूड ऑयल 76.22 डॉलर/बैरल पर ट्रेड करता दिखा. उम्‍मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भारत में भी पेट्रोल और डीजल के भाव में नरमी देखी जा सकती है. फिलहाल आज बुधवार, 17 जून 2026 की बात करें तो देश में तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव नहीं किया है. अलग-अलग शहरों में महज कुछ पैसों का अंतर देखा जा रहा है.

कार-बाइक की टंकी फुल करवाने से पहले जान लीजिए कि आज प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के भाव क्‍या हैं.

दिल्‍ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में पेट्रोल-डीजल के दाम

बीते करीब 10 दिनों से पेट्रोल 102.18 रुपये से 111.21 रुपये प्रति लीटर के बीच बिक रहा है. IOCL की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं कोलकाता में इसके दाम 113.51 रुपये/लीटर है. बात करें मुंबई की, तो यहां पेट्रोल 111.21 रुपये/लीटर और चेन्नई में 107.77 रुपये/लीटर है.

बुधवार, 17 जून को दिल्ली में डीजल की कीमत 95.20 रुपये/लीटर है. मुंबई में डीजल 97.83 रुपये/लीटर और चेन्नई में 99.55 रुपये/लीटर बिक रहा है. वहीं चेन्नई में डीजल की दर 99.55 रुपये/लीटर है. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद महंगे हुए कच्‍चे तेल के चलते देश में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ऊपर चले गए हैं. इसके बावजूद बताया गया ह कि सरकारी तेल कंपनियों को अब भी हर दिन पेट्रोल, डीजल, LPG और जेट फ्यूल पर करीब 750 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है.

चारों महानगरों में पेट्रोल के दाम (प्रति लीटर)

दिल्ली: ₹102.12

मुंबई: ₹111.21

कोलकाता: ₹113.51

चेन्नई: ₹107.77

चारों महानगरों में डीजल के दाम (प्रति लीटर)

दिल्ली: ₹95.20

मुंबई: ₹97.83

कोलकाता: ₹99.02

चेन्नई: ₹99.55

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