Paytm का शेयर 6% उछला, RBI से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिलने के बाद 52-वीक हाई लेवल पर पहुंचा

एक्सपर्ट का मानना है कि RBI से मिली यह मंजूरी Paytm के बिजनेस को मजबूत करेगी और निवेशकों के भरोसे को बढ़ाएगी.

Paytm का शेयर 6% उछला, RBI से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिलने के बाद 52-वीक हाई लेवल पर पहुंचा
RBI की मंजूरी के बाद Paytm की की सब्सिडियरी कंपनी PPSL अब फिर से नए मर्चेंट अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ सकेगी.
नई दिल्ली:

Paytm Share Price Today: आज यानी बुधवार को शेयर बाजार में Paytm के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई. कंपनी के शेयर 6 प्रतिशत तक उछलकर 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच गए. BSE पर Paytm का शेयर 5.94% चढ़कर 1,186.50 रुपये तक गया, जबकि NSE पर यह 5.98% बढ़कर 1,187 रुपये के स्तर पर पहुंचा.

RBI से मिली बड़ी राहत

One97 Communications Ltd, जो Paytm ब्रांड की पैरेंट कंपनी है, की सब्सिडियरी Paytm Payments Services Limited (PPSL) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की ‘इन-प्रिंसिपल' मंजूरी मिल गई है. यह लाइसेंस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत दिया गया है.

नए मर्चेंट जोड़ने की पाबंदी भी हटी

इस मंजूरी के साथ ही नवंबर 2022 से PPSL पर लगे नए मर्चेंट को ऑनबोर्ड करने की रोक भी हटा दी गई है. इससे कंपनी अब फिर से नए मर्चेंट अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ सकेगी.

लंबे समय से अटका था मामला

PPSL ने यह लाइसेंस मार्च 2020 में अप्लाई किया था, लेकिन विदेशी निवेश (FDI) से जुड़ी कुछ कंप्लायंस दिक्कतों के कारण मंजूरी अटकी हुई थी. अब यह मंजूरी ऐसे समय पर आई है जब महज दो हफ्ते पहले ही चीनी कंपनी अलीबाबा ग्रुप ने One97 Communications में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलने का फैसला किया था.

बाजार में पॉजिटिव सिग्नल

एक्सपर्ट का मानना है कि RBI से मिली यह मंजूरी Paytm के बिजनेस को मजबूत करेगी और निवेशकों के भरोसे को बढ़ाएगी. इसका सीधा असर पेटीएम शेयर की कीमत (Paytm stock Price) पर भी देखा जा रहा है, जो आज 52 हफ्ते के हाई तक पहुंची.

