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महिंद्रा ग्रुप के अनीश शाह बने को 'बिज़नेस लीडर ऑफ़ द ईयर'

पिछले तीन वर्षों में महिंद्रा ग्रुप का औसत सालाना रेवेन्यू 1,74,859 करोड़ रुपये रहा. वहीं, औसत सालाना मुनाफा 14,737 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.

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महिंद्रा ग्रुप के अनीश शाह बने को 'बिज़नेस लीडर ऑफ़ द ईयर'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में अनीश शाह हुए सम्मानित
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महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अनीश शाह को एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवॉर्ड्स 2026 में 'बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड मिला है. यह सम्मान उन्हें इसलिए दिया गया, क्योंकि उनके नेतृत्व में महिंद्रा ग्रुप लगातार बेहतर वित्तीय प्रदर्शन कर रहा है. साथ ही, लंबी अवधि में कंपनी की वैल्यू भी लगातार बढ़ी है.

जानकारी के लिए बता दें कि 'बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर श्रेणी में देश के कई बड़े उद्योग जगत के दिग्गज शामिल थे. इस लिस्ट में टीवीएस मोटर के डायरेक्टर और सीईओ के.एन राधाकृष्णन,ट्रेंट के एमडी और सीईओ पी. वेंकटेशालु,,पॉलिकैब के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ इंदर टी नामांकित थे. 

हालांकि, अनीश शाह की अगुवाई में महिंद्रा ग्रुप ने पिछले तीन वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है. इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू औसतन 18% की दर से बढ़ा, जबकि मुनाफा भी सालाना औसतन 18% की दर से बढ़ा. वहीं, कंपनी के शेयर की कीमत में औसतन 35% सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई.

महिंद्रा ग्रुप का औसत सालाना रेवेन्यू

अगर आंकड़ों की बात करें, तो पिछले तीन वर्षों में महिंद्रा ग्रुप का औसत सालाना रेवेन्यू 1,74,859 करोड़ रुपये रहा. वहीं, औसत सालाना मुनाफा 14,737 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.

बताया जाता है कि अनीश शाह ने महिंद्रा ग्रुप को नई दिशा देने के लिए काफी मेहनत की. उन्होंने कंपनी का फोकस उद्देश्य आधारित विकास पर रखा और नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया.

अनीश शाह का करियर

महिंद्रा ग्रुप से पहले अनीश शाह जीई कैपिटल इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. वहां उन्होंने कंपनी के कारोबार में बड़े बदलाव किए. इसके अलावा, उन्होंने जीई कैपिटल के वैश्विक कारोबार,बैंक ऑफ अमेरिका और बेन एंड कंपनी में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं.

साल 2024 में अनीश शाह FICCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. वर्तमान में वे इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और इंडिया-फ्रांस सीईओ फोरम के सदस्य हैं. साथ ही, क्लाइमेट चेंज से जुड़े एक उद्योग मंच के सह-अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं.

अगर अनीश शाह की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अमेरिका की कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी के टेपर स्कूल ऑफ बिजनेस से पीएचडी की है. इसके अलावा, उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया है.

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