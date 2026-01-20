विज्ञापन
विशेष लिंक

NDTV IGNITE Exclusive: दावोस में अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे 7 भारतीय उद्योगपति, सुनील मित्तल समेत ये बड़े नाम शामिल

स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2026 के दौरान भारत के सात प्रमुख उद्योगपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. 21 जनवरी को 5 से 6 बजे तक आयोजित बैठक में टाटा, विप्रो, महिंद्रा, इंफोसिस जैसे बड़े उद्योगपतियों की भागीदारी होगी.

Read Time: 2 mins
Share
NDTV IGNITE Exclusive: दावोस में अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे 7 भारतीय उद्योगपति, सुनील मित्तल समेत ये बड़े नाम शामिल

स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) 2026 के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. एनडीटीवी प्रॉफिट (NDTV Profit) को मिली एक्‍सक्‍लूसिव जानकारी के मुताबिक, भारत के सात दिग्गज उद्योगपति उन 146 वैश्विक व्यापारिक नेताओं के समूह में शामिल होंगे, जो बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) से मुलाकात करेंगे. विश्व आर्थिक मंच के दौरान 21 जनवरी को शाम 5 बजे से 6 बजे तक यह उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी. 

लिस्‍ट में कौन-कौन से नाम शामिल?

इस भारतीय प्रतिनिधिमंडल में देश के तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र के कई बड़े नाम शामिल हैं. 

  • एन. चंद्रशेखरन (N. Chandrasekaran): टाटा संस (Tata Sons) के चेयरमैन.
  • सुनील भारती मित्तल (Sunil Bharti Mittal): भारती एंटरप्राइजेज (Bharti Enterprises) के संस्थापक.
  • श्रीनी पल्लिया (Srini Pallia): विप्रो (Wipro) के सीईओ.
  • डॉ. अनीश शाह (Dr Anish Shah): महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के सीईओ.
  • संजीव बजाज (Sanjiv Bajaj): बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv) के चेयरमैन.
  • सलील पारेख (Salil Parekh): इंफोसिस (Infosys) के सीईओ.
  • हरि एस. भरतिया (Hari S. Bhartia): जुबिलेंट भरतिया ग्रुप (Jubilant Bhartia Group) के को-फाउंडर.

बुधवार को होने वाली ये मीटिंग वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें: NDTV IGNITE: क्या AI की रेस में पीछे है भारत? दावोस में इंवेस्टकॉर्प के ऋषि कपूर ने दिया जवाब
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Davos 2026 News In Hindi, Davos 2026 World Economic Forum, NDTV IGNITE, NDTV Exclusive, Donald Trump
Get App for Better Experience
Install Now