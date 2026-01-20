स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) 2026 के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. एनडीटीवी प्रॉफिट (NDTV Profit) को मिली एक्‍सक्‍लूसिव जानकारी के मुताबिक, भारत के सात दिग्गज उद्योगपति उन 146 वैश्विक व्यापारिक नेताओं के समूह में शामिल होंगे, जो बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) से मुलाकात करेंगे. विश्व आर्थिक मंच के दौरान 21 जनवरी को शाम 5 बजे से 6 बजे तक यह उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी.

लिस्‍ट में कौन-कौन से नाम शामिल?

इस भारतीय प्रतिनिधिमंडल में देश के तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र के कई बड़े नाम शामिल हैं.

एन. चंद्रशेखरन (N. Chandrasekaran): टाटा संस (Tata Sons) के चेयरमैन.

टाटा संस (Tata Sons) के चेयरमैन. सुनील भारती मित्तल (Sunil Bharti Mittal): भारती एंटरप्राइजेज (Bharti Enterprises) के संस्थापक.

भारती एंटरप्राइजेज (Bharti Enterprises) के संस्थापक. श्रीनी पल्लिया (Srini Pallia): विप्रो (Wipro) के सीईओ.

विप्रो (Wipro) के सीईओ. डॉ. अनीश शाह (Dr Anish Shah): महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के सीईओ.

महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के सीईओ. संजीव बजाज (Sanjiv Bajaj): बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv) के चेयरमैन.

बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv) के चेयरमैन. सलील पारेख (Salil Parekh): इंफोसिस (Infosys) के सीईओ.

इंफोसिस (Infosys) के सीईओ. हरि एस. भरतिया (Hari S. Bhartia): जुबिलेंट भरतिया ग्रुप (Jubilant Bhartia Group) के को-फाउंडर.

बुधवार को होने वाली ये मीटिंग वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

