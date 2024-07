NDTV ने जारी किए Q1 के शानदार नतीजे, राजस्व में साल-दर-साल 34% की बढ़ोतरी

भारत के अग्रणी समाचार नेटवर्क NDTV ने सोमवार को वित्तवर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही (Q1) के लिए अपने वित्तीय परिणाम घोषित किए, जिनमें कंपनी ने पिछले वर्ष की पहली तिमाही के प्रदर्शन को बड़े अंतर से पीछे छोड़ते हुए राजस्व में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है. साल-दर-साल राजस्व में लोकसभा चुनाव की प्रोग्रामिंग और डिजिटल ट्रैफिक में 44 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की बदौलत पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के राजस्व में 34 फ़ीसदी की वृद्धि हुई.

वित्तवर्ष की पहली तिमाही में ही हुए लोकसभा चुनाव के दौरान NDTV अपने उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्शन और बेहद शानदार ग्राउंड रिपोर्टिंग के चलते सभी से अलग दिख रहा था. मतगणना के दिन NDTV ने न सिर्फ़ देश में डिजिटल ट्रैफ़िक से जुड़े कई रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि यूनाइटेड किंगडम जैसे बाज़ारों में अव्वल एशियाई चैनल भी बना. NDTV ने जून, 2024 में जारी की गई प्रतिष्ठित रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 में भी सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया.

NDTV के रिपोर्टरों तथा प्रोडक्शन क्रू ने समूचे चुनाव के दौरान चौबीसों घंटे सक्रिय रहकर काम किया और समूचे देश से सबसे ताज़ातरीन और विश्वसनीय जानकारी दी - इसके लिए कंपनी आभारी भी है और गौरवान्वित भी.

इसी तिमाही के दौरान NDTV ने अपने समाचार चैनलों के लाइन-अप में छठे संस्करण - NDTV मराठी - को भी लॉन्च किया. चैनल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा 1 मई, 2024 को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया. चैनल अपनी सार्थक और सटीक ख़बरों और विश्लेषण के ज़रिये राज्य में प्रभाव बनाना शुरू कर चुका है.

पिछले वित्तवर्ष के दौरान हासिल की गई गति के सहारे NDTV ने अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर करने तथा भावी विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रसारण क्षेत्र का विस्तार करने की दिशा में रणनीतिक निवेश भी जारी रखा, जिसका क्षेत्रीय विस्तार के साथ-साथ तिमाही के खर्चों में खासा हिस्सा रहा. कंपनी ने नई तकनीक में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है, अपनी डिजिटल पेशकशें बढ़ाई हैं और दर्शकों को अपनी ओर खींचे रखने के लिए नए प्रोग्राम भी पेश किए हैं.

वित्तवर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे निम्नलिखित हैं...

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)