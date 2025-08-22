विज्ञापन

'सभी धर्मों पर बन रही, हिंदुओं पर फिल्म बनाई तो दिक्कत क्या', NDTV से बोले निर्देशक विवेक अग्निहोत्री

कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री अब अपनी आने वाली फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म 1940 के दशक के दौरान अविभाजित बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दर्शाती है.

विवेक अग्निहोत्री ने की NDTV से बात
नई दिल्ली:

कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) अब अपनी आने वाली फिल्म 'द बंगाल फाइल्स (The Bengal Files)' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म 1940 के दशक के दौरान अविभाजित बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दर्शाती है, जिसमें 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे और 1946 का नोआखली दंगा, जो एक हिंदू नरसंहार था, जैसी घटनाएं शामिल हैं. ऐसे में फिल्म की ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी हंगामा हुआ और डायरेक्टर ने आरोप लगाया कि स्क्रीनिंग अचानक रोक दी गई.

इस बीच एनडीटीवी से बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि चूंकि ये फिल्म हिंदुओं पर हुई हिंसा को लेकर बनाई गई है, इसका विरोध हो रहा है. उन्होंने कहा कि अगर मैंने हिंदुओं पर फिल्म बनाई तो इसमें क्या बुराई है. विवेक अग्रिहोत्री ने इस बातचीत के दौरान आगे कहा कि हर धर्म पर फिल्में बन रही हैं. लोग आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं पर हुए हिंसा को मैं अपनी फिल्मों में दिखाता हूं, तो आखिर दिक्कत क्या है. हिंदुओं पर अगर मैंने फिल्म बनाई तो इसमें क्या गलत है.

कुणाल घोष को जवाब

इधर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सवाल किया था कि अग्निहोत्री ने भाजपा शासित राज्यों की घटनाओं पर फिल्में क्यों नहीं बनाईं. घोष ने आरोप लगाते हुए कहा था कि, "उन्होंने दंगों और बिलकिस बानो की कहानी पर आधारित द गुजरात फाइल्स क्यों नहीं बनाई? यूपी फाइल्स, एमपी फाइल्स या मणिपुर फाइल्स क्यों नहीं बनाई? वह सिर्फ भाजपा का एजेंडा चलाने और राज्य को बदनाम करने बंगाल आए हैं."

कुणाल घोष के इस बयान का जवाब देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि, "मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता हूं. मैं ही ऐसी फिल्म बना सकता हूं. मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्हें मैं इस काबिल लगा. खुश हूं उन्हें लगा कि मैं इस लायक हूं".

