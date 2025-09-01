Market Open: जीडीपी आंकड़ों के बाद झूमा बाजार, हरे निशान के साथ शुरू हुआ सेंसेक्स और निफ्टी

1 सितंबर 2025 की शुरूआत बाजार के लिए धमारेदार रही. जीडीपी की ग्रोथ रेट ने बाजार के अंदर भरोसे को बूस्ट किया है. सेंसेक्स के साथ निफ्टी का आगाज हरे निशान के साथ हुआ. सेंसेक्स में जहां करीब 270 अंकों की तेजी देखी गई, वहीं निफ्टी में 80 अंकों की बढ़ोतरी हुई. इसके अलावा निफ्टी बैंक में 150 अंकों के उछाल के साथ मार्केट खुला.

इन शेयरों ने दिखाई गजब की तेजी

बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो इंफोसिस (1.29%), एचडीएफसी लाईफ (0.99%), हीरो मोटोकॉर्प (0.69%), ICICI बैंक (0.52%), टीसीएस (0.72%) शामिल रहे. आज आईटी सेक्टर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. आपको बता दें कि शुक्रवार को जीडीपी के आंकडे सामने आए थे, जिसमें देश की ग्रोथ पहली तिमाही में 7.8% सामने आई थी.

ट्रंप का टैरिफ बम हुआ फेल

आईटी सेक्टर के साथ ही बैंकिंग सेक्टर के शेयर भी अच्छी बढ़त के साथ खुले हैं. बाजार में आज निवेशक खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट के पॉजिटिव सेंटिमेंट को बताता है. साथ ही ट्रंप के टैरिफ बम का बड़ा असर अभी बाजार पर नहीं हुआ है. इसकी बड़ी वजह है कि सरकार भारत के एक्सपोर्ट में होने वाले नुकसान के लिए कई इंटेंसिव पर काम कर रही है.

विदेशी निवेशकों पर रहेगी सभी की नजर

जीडीपी के नंबर्स के साथ ये पता चल रहा है कि देश के फंडामेंटल्स मजबूत हैं. उम्मीद है कि विदेशी निवेशक भी बाजार में जोरदार खरीदारी करते हुए नजर आएंगे.