शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 700 अंक उछला

रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयरों में तेजी और विदेशी निवेशकों की लिवाली के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुले. वैश्विक बाजारों में जोरदार तेजी से भी स्थानीय बाजारों को समर्थन मिला.

इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 704.37 अंक बढ़कर 84,656.56 पर पहुंच गया. दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 216.35 अंक बढ़कर 25,926.20 पर था.

सेंसेक्स की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंफोसिस और बजाज फिनसर्व में उल्लेखनीय बढ़त हुई.

दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट और टाटा स्टील लाल निशान में थे.

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 308.98 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.36 प्रतिशत गिरकर 61.07 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था.